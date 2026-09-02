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DICAS

Enem 2026: guia prático de reta final para estudantes

Professor do Mackenzie Palmas detalha dicas de revisão, simulados e redação para o Enem 2026

Jair Mendonça Jr
Por
Professor detalha dicas de revisão, simulados e redação
Professor detalha dicas de revisão, simulados e redação - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre nos dias 8 e 15 de novembro de 2026. A três meses das provas, professores apontam métodos de organização para o ciclo final de preparação, com foco em desempenho, simulados e controle de tempo.

Cronograma e revisão baseada em dados

Rodrigo Fernandes, professor de português e produção textual, indica que o planejamento nas últimas doze semanas deve priorizar a revisão de conteúdos errados em exames anteriores e simulados.

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A análise de incidência histórica mostra que temas recorrentes — como ecologia, funções matemáticas, história política brasileira e interpretação de gráficos — respondem pela maior parte da pontuação nas edições passadas.

A recomendação de Rodrigo consiste em alternar três etapas diárias: leitura de resumos próprios, resolução de exercícios focados no tema estudado e correção detalhada de cada questão incorreta.

Simulados e medição de desempenho

Segundo o professor, a preparação para o Enem exige testes sob condições reais de aplicação. As provas oficiais ocorrem no período vespertino, com duração de cinco horas e meia no primeiro dia e cinco horas no segundo.

Ele recomenda também a realização de simulados integrais aos domingos, no mesmo horário do exame, sem consultas ou pausas prolongadas. A etapa posterior envolve a categorização dos erros por motivo específico: falta de domínio do conteúdo, leitura apressada do enunciado ou insuficiência de tempo.

Produção textual e estrutura da redação

O treino de redação baseia-se na constância de um texto semanal avaliado por critérios oficiais. A estrutura exigida mantém os quatro eixos obrigatórios:

Introdução com tese delimitada

  • Dois parágrafos de desenvolvimento com argumentação e comprovação factual;
  • Conclusão contendo proposta de intervenção detalhada (agente, ação, meio, modo, efeito e detalhamento).
  • O uso de repertório sociocultural exige dados estatísticos oficiais ou dispositivos legais vigentes, em substituição a citações genéricas.

Gestão de tempo e estratégias de prova

No dia da aplicação, orientações práticas auxiliam na marcação do gabarito e na resolução das questões:

  • Ordem de leitura: ler o comando da questão antes do texto de apoio para direcionar a busca por informações;
  • Eliminação: descartar alternativas com termos absolutos ou enunciados corretos em tese, mas alheios ao comando;
  • Cartão-resposta: reservar quinze minutos finais para a transcrição definitiva das alternativas.

Sono e saúde mental

Pesquisas sobre consolidação mnemônica indicam que a redução de horas de sono compromete a capacidade de interpretação e raciocínio lógico. O descanso regular integra o planejamento estratégico para o exame.

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