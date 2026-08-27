Vai fazer o Enem? Conheça aplicativo gratuito para estudar

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Estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) agora podem contar com uma nova ferramenta gratuita de apoio aos estudos. O aplicativo MEC Enem reúne simulados, exercícios, videoaulas, materiais de reforço e recursos de inteligência artificial voltados à preparação para o exame.

Para acessar a plataforma, o usuário precisa ter cadastro no portal gov.br. O aplicativo atende estudantes de diferentes faixas etárias, incluindo alunos que estão concluindo o ensino médio, egressos, estudantes de cursinhos populares e beneficiários do programa Pé-de-Meia.

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Entre os recursos disponíveis estão trilhas de estudo organizadas de acordo com o nível de complexidade e as áreas do conhecimento cobradas no Enem. A ferramenta também disponibiliza simulados completos com questões de edições anteriores do exame.

Um dos destaques é o assistente virtual com inteligência artificial, que pode auxiliar na elaboração de planos e cronogramas de estudo personalizados, além de responder dúvidas relacionadas aos conteúdos cobrados na prova.

Redação

O aplicativo também conta com uma seção específica para o treinamento da redação. O estudante recebe um tema baseado em provas anteriores do Enem e deve escrever o texto de próprio punho, seguindo o formato adotado no exame.

Depois, é necessário fotografar a folha com a redação. A plataforma faz a transcrição automática do conteúdo e permite que o usuário revise e edite o texto antes do envio.

Após essa etapa, a inteligência artificial realiza a correção e apresenta sugestões de melhoria, além de uma estimativa de pontuação. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o retorno é disponibilizado em até 60 segundos.

A plataforma também utiliza cronômetros nas atividades de questionário e redação para simular o tempo disponível durante a realização do exame. Os estudantes podem ainda acompanhar suas conquistas e pontuações em um perfil privado e, caso desejem, compartilhar a evolução nas redes sociais.

Além das ferramentas de estudo, o aplicativo permite o envio de notificações e mensagens diretas aos usuários, com informações relacionadas à preparação para o Enem.