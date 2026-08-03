Veja 20 temas atuais que podem cair na prova do Enem

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Além do domínio dos conteúdos tradicionais, quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisa acompanhar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. As atualidades costumam aparecer como contexto para questões interdisciplinares e podem ser decisivas na redação, que exige do candidato repertório, interpretação e capacidade de argumentação.

Diferentemente do que muitos imaginam, a prova não cobra a memorização de datas ou acontecimentos isolados. O exame busca avaliar a capacidade do estudante de relacionar fatos recentes aos conteúdos aprendidos ao longo da educação básica.

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"Uma notícia sobre imigração, por exemplo, pode servir de base para uma questão sobre globalização, enquanto um evento climático extremo pode ser associado à geografia, sustentabilidade e políticas públicas", explica Henrique Barreto Andrade Dias, coordenador pedagógico do currículo brasileiro do Brazilian International School (BIS).

Para desenvolver esse repertório, o especialista recomenda acompanhar regularmente o noticiário por meio de fontes confiáveis. "Não é necessário passar horas por dia lendo notícias. O mais importante é manter uma rotina consistente de acompanhamento dos principais acontecimentos e procurar entender suas causas e consequências", orienta.

Outra estratégia é criar resumos temáticos e relacionar as notícias aos conteúdos estudados em sala de aula. "Quando o aluno relaciona uma notícia ao que aprende em sala de aula, a compreensão se torna muito mais profunda e duradoura", acrescenta Henrique.

Além do consumo de informação, vivências culturais e sociais também fortalecem a formação crítica dos estudantes. Participação em projetos, palestras e exposições amplia o repertório e pode enriquecer a argumentação na redação.

Na hora da prova, a atenção aos textos de apoio é outro fator decisivo. De acordo com Paulo Rogério Rodrigues, coordenador pedagógico da Escola Bilíngue Aubrick, muitos candidatos deixam de acertar questões por ignorarem o contexto apresentado no enunciado.

"Mesmo quando o tema é conhecido, é fundamental observar o recorte proposto pela banca, identificar as evidências presentes nos textos de apoio e eliminar alternativas incompatíveis com as informações fornecidas", afirma.

A preparação também faz diferença na redação. Para Peter Rifaat, coordenador pedagógico da Escola Internacional de Alphaville (EIA), acompanhar os acontecimentos recentes ajuda a construir argumentos mais sólidos. "Quem acompanha as notícias com senso crítico amplia sua capacidade de contextualizar ideias, apresentar exemplos relevantes e propor soluções mais bem fundamentadas", destaca.

Confira os 20 temas apontados por especialistas

Meio ambiente e sustentabilidade

El Niño e eventos climáticos extremos;

Aquecimento global;

Terras raras e disputa por recursos estratégicos.

Geopolítica e relações internacionais

Política migratória dos Estados Unidos;

Tensões entre Irã, Estados Unidos e Israel;

Venezuela e o caso Nicolás Maduro;

Disputa entre Estados Unidos e China;

Conflitos e disputas religiosas.

Sociedade, direitos humanos e comportamento

Diversidade e agenda anti-woke;

Feminicídio e combate à misoginia;

Novo ECA Digital;

Mudanças de valores entre os jovens.

Trabalho, economia e tecnologia

Debate sobre o fim da escala 6x1;

Inteligência artificial e mercado de trabalho;

Concentração de riqueza;

Regulamentação do trabalho por aplicativos.

Ciência, saúde e inovação

Vacinação, dengue e desinformação;

Avanços científicos com a polilaminina;

Missão Artemis e o retorno do homem à Lua.

Esporte, cultura e globalização