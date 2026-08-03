Brasil é o 4º país no mundo que mais cresceu no turismo internacional

Siga o A TARDE no Google

O Brasil está entre os países que mais ampliaram a chegada de turistas internacionais no período pós-pandemia, segundo o relatório Tendências e Políticas do Turismo, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O levantamento aponta que o país registrou crescimento de 46% no número de visitantes estrangeiros entre 2019 e 2025, com maior a expansão para o período e ocupando a quarta posição entre as economias analisadas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o relatório, nesse intervalo, o número de turistas internacionais nos destinos nacionais passou de 6,3 milhões para 9,3 milhões, fortalecendo a competitividade do Brasil no mercado global de turismo.

O desempenho coloca o Brasil à frente de concorrentes de peso, como:

Japão (34%)

Portugal (20%)

Espanha (16%)

França (12%)

O Brasil também avançou na América do Sul, enquanto países como Argentina (-23%) e Peru (-22%) registraram retração no fluxo de turistas internacionais no mesmo intervalo. Para o presidente da OCDE, Bruno Reis, o avanço acompanha um conjunto de fatores.

Ele destaca que “os dados da OCDE mostram que o Brasil vem ampliando sua relevância no turismo internacional”.

“As informações desse relatório convergem com o registro de chegada de turistas internacionais, que ficou em 5,2 milhões no primeiro semestre deste ano, a segunda maior. E também de divisas deixadas por esses viajantes, US$ 5,6 bilhões, 12% a mais que no mesmo período do ano passado”, afirma.

O Brasil também ampliou a atuação em mercados estratégicos com ações de promoção turística em feiras internacionais, realização de press trips, famtours e outras iniciativas.

Dados

O relatório da OCDE utiliza como referência o período entre 2019, antes da pandemia de Covid-19, e 2025, permitindo avaliar a recuperação e a evolução dos fluxos turísticos internacionais ao redor do mundo.

Nesse contexto, o Brasil figura entre os países que apresentaram maior crescimento percentual na chegada de turistas estrangeiros, consolidando um desempenho acima da média observada em diversos mercados turísticos tradicionais.

O relatório também destaca que o turismo segue desempenhando papel relevante na economia global, impulsionando empregos, investimentos e desenvolvimento regional.

Nas economias analisadas pela OCDE, o setor continua apresentando trajetória de recuperação e expansão, com crescimento da demanda por viagens internacionais e fortalecimento da conectividade entre os países.