Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

CRESCIMENTO

Brasil é o 4º país no mundo que mais cresceu no turismo internacional

Levantamento revela crescimento de 46% no fluxo de visitantes estrangeiros ao país entre 2019 e 2025

Edvaldo Sales
Por
Levantamento revela crescimento de 46% no fluxo de visitantes estrangeiros ao país entre 2019 e 2025
Levantamento revela crescimento de 46% no fluxo de visitantes estrangeiros ao país entre 2019 e 2025 - Foto: Divulgação

O Brasil está entre os países que mais ampliaram a chegada de turistas internacionais no período pós-pandemia, segundo o relatório Tendências e Políticas do Turismo, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O levantamento aponta que o país registrou crescimento de 46% no número de visitantes estrangeiros entre 2019 e 2025, com maior a expansão para o período e ocupando a quarta posição entre as economias analisadas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o relatório, nesse intervalo, o número de turistas internacionais nos destinos nacionais passou de 6,3 milhões para 9,3 milhões, fortalecendo a competitividade do Brasil no mercado global de turismo.

O desempenho coloca o Brasil à frente de concorrentes de peso, como:

  • Japão (34%)
  • Portugal (20%)
  • Espanha (16%)
  • França (12%)

Leia Também:

TURISMO

Chapada Diamantina além das trilhas: turismo de conhecimento atrai viajantes pelas curiosidades
Chapada Diamantina além das trilhas: turismo de conhecimento atrai viajantes pelas curiosidades imagem

DECRETO

Lula cria Sistema Nacional de Trilhas e fortalece turismo de natureza
Lula cria Sistema Nacional de Trilhas e fortalece turismo de natureza imagem

SALVADOR

VLT pode impulsionar turismo e economia de Salvador, diz vereador
VLT pode impulsionar turismo e economia de Salvador, diz vereador imagem

O Brasil também avançou na América do Sul, enquanto países como Argentina (-23%) e Peru (-22%) registraram retração no fluxo de turistas internacionais no mesmo intervalo. Para o presidente da OCDE, Bruno Reis, o avanço acompanha um conjunto de fatores.

Ele destaca que “os dados da OCDE mostram que o Brasil vem ampliando sua relevância no turismo internacional”.

“As informações desse relatório convergem com o registro de chegada de turistas internacionais, que ficou em 5,2 milhões no primeiro semestre deste ano, a segunda maior. E também de divisas deixadas por esses viajantes, US$ 5,6 bilhões, 12% a mais que no mesmo período do ano passado”, afirma.

O Brasil também ampliou a atuação em mercados estratégicos com ações de promoção turística em feiras internacionais, realização de press trips, famtours e outras iniciativas.

Dados

O relatório da OCDE utiliza como referência o período entre 2019, antes da pandemia de Covid-19, e 2025, permitindo avaliar a recuperação e a evolução dos fluxos turísticos internacionais ao redor do mundo.

Nesse contexto, o Brasil figura entre os países que apresentaram maior crescimento percentual na chegada de turistas estrangeiros, consolidando um desempenho acima da média observada em diversos mercados turísticos tradicionais.

O relatório também destaca que o turismo segue desempenhando papel relevante na economia global, impulsionando empregos, investimentos e desenvolvimento regional.

Nas economias analisadas pela OCDE, o setor continua apresentando trajetória de recuperação e expansão, com crescimento da demanda por viagens internacionais e fortalecimento da conectividade entre os países.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Turismo

Relacionadas

Mais lidas