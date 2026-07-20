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DICAS PARA O ENEM

Enem: veja 5 dicas de espanhol para garantir pontos decisivos na prova

Especialistas explicam como escapar de pegadinhas e dominar a interpretação no exame

Rafael Tiago
Por
Espanhol no Enem exige mais estratégia que fluência
Espanhol no Enem exige mais estratégia que fluência - Foto: Divulgação

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a escolha e o desempenho na prova de Língua Estrangeira Moderna surgem como um diferencial estratégico para garantir a vaga na universidade.

Para quem optou pelo idioma hispânico, a KNN Idiomas Brasil elaborou um guia direto focado em interpretação e vocabulário, apontados como os pilares de sustentação do exame.

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"A prova de Espanhol exige mais estratégia do que fluência. Ela é composta majoritariamente por questões de interpretação e cultura, e não por gramática pura", explica Reginaldo Kaeneêne Santos, CEO da rede de ensino.

Confira as 5 dicas essenciais preparadas para gabaritar as questões do exame:

Essa é a pegadinha mais clássica e frequente da banca do Inep. São palavras em espanhol semelhantes ao português na escrita, mas com significados totalmente opostos.

Confira os exemplos mais comuns que costumam derrubar candidatos:

  • "Embarazada": significa grávida (e não envergonhada);
  • "Oficina": significa escritório (e não oficina mecânica);
  • "Exquisito": significa algo saboroso, refinado (e não esquisito);
  • "Largo": significa comprido ou extenso (e não largo de largura).

A estrutura do Enem é bastante previsível. Resolver questões de edições passadas ajuda a acostumar o cérebro com a linguagem e a velocidade exigidas na aplicação.

Fique atento aos gêneros textuais recorrentes — como tirinhas, poemas, anúncios e notícias — e temas sociais como diversidade, xenofobia e identidade latino-americana.

Cada formato de texto possui um propósito específico. Ao realizar a leitura da questão, questione-se imediatamente: Quem escreveu? Para quem? Qual o objetivo principal (informar, convencer ou ironizar)?

O exame costuma cobrar o pano de fundo social por trás das produções hispânicas, exigindo percepção crítica do estudante para além da tradução palavra por palavra.

Apesar de parecer um detalhe gramatical simples, compreender a função desses termos é determinante para evitar erros de interpretação textual.

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Veja a regra de aplicação básica:

  • El: é o artigo definido masculino ("o"). Exemplo: El perro (O cachorro);
  • Lo: é o artigo neutro utilizado com sentido abstrato ou para intensificar adjetivos. Exemplo: Lo bueno de estudiar (O bom de estudar).

Como o Enem extrai trechos de portais de notícias da Espanha, Argentina e México, o contato diário com o espanhol fora da sala de aula expande o vocabulário.

Para acostumar os ouvidos e a visão, assista a filmes e séries com legendas no idioma original, escute podcasts de notícias hispânicas e acompanhe portais de comunicação latino-americanos no dia a dia.

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Enem Espanhol idiomas prova vestibular

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