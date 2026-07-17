Enem abre nova seleção para fiscais com pagamento de até R$ 864 por dia

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu uma nova seleção para a Rede Nacional de Certificadores, profissionais responsáveis por acompanhar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de outras avaliações federais. A remuneração pode chegar a R$ 864 por dia em situações específicas.

Além das vagas para certificadores, o Enem também contará com a contratação temporária de aplicadores, monitores, chefes de sala, fiscais de corredor, porteiros e equipes de apoio. No entanto, essas oportunidades seguem um processo diferente e devem ser abertas posteriormente pela banca responsável pela aplicação das provas.

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Fiscal do Inep e aplicador têm funções diferentes

Apesar de serem frequentemente confundidas, as duas funções possuem atribuições distintas.

O certificador atua como representante do Inep durante a aplicação do exame. Cabe a ele acompanhar o cumprimento dos protocolos oficiais, verificar horários, fiscalizar a abertura dos malotes de prova, registrar ocorrências e elaborar relatórios sobre a execução do exame.

Já aplicadores, monitores e demais integrantes da equipe operacional trabalham diretamente na organização dos locais de prova, auxiliando os candidatos e garantindo o funcionamento da aplicação.

Quem pode participar da seleção do Inep?

A seleção para certificador não é aberta ao público em geral.

Podem se inscrever:

servidores públicos do Poder Executivo Federal;

professores efetivos das redes públicas estaduais, municipais e distrital que estejam em exercício da docência.

Além disso, é necessário:

possuir ensino médio completo;

ter smartphone ou tablet com acesso à internet móvel para registrar as atividades durante a fiscalização.

Também não podem participar candidatos inscritos no Enem ou pessoas que tenham parentes próximos realizando a mesma prova, evitando conflitos de interesse.

Quanto ganha um fiscal do Enem?

O valor pago depende da atividade realizada e da necessidade de deslocamento.

A remuneração prevista é de:

R$ 510 por dia para atividades regulares;

para atividades regulares; até R$ 864 por dia quando houver deslocamento superior a 150 quilômetros ou outras situações excepcionais definidas pelo Inep.

O órgão ressalta que a convocação não prevê pagamento de despesas com transporte, alimentação ou hospedagem.

Como fazer a inscrição?

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma da Rede Nacional de Certificadores, utilizando login Gov.br.

Após preencher o cadastro e informar os dados profissionais, os candidatos passam por uma capacitação on-line obrigatória. Apenas quem concluir o treinamento e atingir o desempenho mínimo poderá integrar o banco de profissionais aptos à convocação.

Mesmo assim, a aprovação não garante convocação imediata, que dependerá da demanda de cada município.

Aplicadores e monitores terão seleção própria

Além dos certificadores, o Enem também seleciona milhares de profissionais para atuar diretamente na aplicação das provas.

Entre as funções estão:

aplicadores;

monitores;

chefes de sala;

fiscais de corredor;

fiscais de banheiro;

porteiros;

técnicos de informática;

seguranças;

profissionais especializados, como intérpretes de Libras, ledores e transcritores.

Essas vagas costumam ser organizadas pela banca responsável pela aplicação do exame e não fazem parte da seleção do Inep.

O que faz um aplicador?

O aplicador é responsável por receber os candidatos, conferir documentos, distribuir os cadernos de prova, orientar os participantes e registrar eventuais ocorrências durante a aplicação.

Já o chefe de sala coordena todo o processo dentro da sala, enquanto fiscais e monitores auxiliam na organização dos corredores, banheiros e demais áreas dos locais de prova.

Quanto recebem aplicadores e equipes de apoio?

Os valores pagos aos aplicadores, monitores e demais profissionais variam conforme a função e são definidos em cada edital de contratação.

Por isso, os interessados devem acompanhar a publicação oficial da banca organizadora, onde serão informados os requisitos, a remuneração, a carga horária e o cronograma de treinamento.

Como acompanhar as próximas vagas?

Quem deseja trabalhar como aplicador ou monitor deve acompanhar os canais oficiais da banca responsável pela aplicação do Enem e os comunicados divulgados para cada estado.

Após a abertura das inscrições, será necessário realizar o cadastro, enviar as informações solicitadas e participar do treinamento exigido. A convocação ocorrerá conforme a necessidade de cada local de prova e o número de candidatos inscritos.

Assim, embora trabalhar no Enem seja uma oportunidade de renda extra, a participação depende do atendimento aos requisitos específicos de cada função e da demanda de profissionais em cada região.