ENEM
Enem abre nova seleção para fiscais com pagamento de até R$ 864 por dia
Inep abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu uma nova seleção para a Rede Nacional de Certificadores, profissionais responsáveis por acompanhar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de outras avaliações federais. A remuneração pode chegar a R$ 864 por dia em situações específicas.
Além das vagas para certificadores, o Enem também contará com a contratação temporária de aplicadores, monitores, chefes de sala, fiscais de corredor, porteiros e equipes de apoio. No entanto, essas oportunidades seguem um processo diferente e devem ser abertas posteriormente pela banca responsável pela aplicação das provas.
Fiscal do Inep e aplicador têm funções diferentes
Apesar de serem frequentemente confundidas, as duas funções possuem atribuições distintas.
O certificador atua como representante do Inep durante a aplicação do exame. Cabe a ele acompanhar o cumprimento dos protocolos oficiais, verificar horários, fiscalizar a abertura dos malotes de prova, registrar ocorrências e elaborar relatórios sobre a execução do exame.
Já aplicadores, monitores e demais integrantes da equipe operacional trabalham diretamente na organização dos locais de prova, auxiliando os candidatos e garantindo o funcionamento da aplicação.
Quem pode participar da seleção do Inep?
A seleção para certificador não é aberta ao público em geral.
Podem se inscrever:
- servidores públicos do Poder Executivo Federal;
- professores efetivos das redes públicas estaduais, municipais e distrital que estejam em exercício da docência.
Além disso, é necessário:
- possuir ensino médio completo;
- ter smartphone ou tablet com acesso à internet móvel para registrar as atividades durante a fiscalização.
Também não podem participar candidatos inscritos no Enem ou pessoas que tenham parentes próximos realizando a mesma prova, evitando conflitos de interesse.
Leia Também:
Quanto ganha um fiscal do Enem?
O valor pago depende da atividade realizada e da necessidade de deslocamento.
A remuneração prevista é de:
- R$ 510 por dia para atividades regulares;
- até R$ 864 por dia quando houver deslocamento superior a 150 quilômetros ou outras situações excepcionais definidas pelo Inep.
O órgão ressalta que a convocação não prevê pagamento de despesas com transporte, alimentação ou hospedagem.
Como fazer a inscrição?
As inscrições devem ser realizadas pela plataforma da Rede Nacional de Certificadores, utilizando login Gov.br.
Após preencher o cadastro e informar os dados profissionais, os candidatos passam por uma capacitação on-line obrigatória. Apenas quem concluir o treinamento e atingir o desempenho mínimo poderá integrar o banco de profissionais aptos à convocação.
Mesmo assim, a aprovação não garante convocação imediata, que dependerá da demanda de cada município.
Aplicadores e monitores terão seleção própria
Além dos certificadores, o Enem também seleciona milhares de profissionais para atuar diretamente na aplicação das provas.
Entre as funções estão:
- aplicadores;
- monitores;
- chefes de sala;
- fiscais de corredor;
- fiscais de banheiro;
- porteiros;
- técnicos de informática;
- seguranças;
profissionais especializados, como intérpretes de Libras, ledores e transcritores.
Essas vagas costumam ser organizadas pela banca responsável pela aplicação do exame e não fazem parte da seleção do Inep.
O que faz um aplicador?
O aplicador é responsável por receber os candidatos, conferir documentos, distribuir os cadernos de prova, orientar os participantes e registrar eventuais ocorrências durante a aplicação.
Já o chefe de sala coordena todo o processo dentro da sala, enquanto fiscais e monitores auxiliam na organização dos corredores, banheiros e demais áreas dos locais de prova.
Quanto recebem aplicadores e equipes de apoio?
Os valores pagos aos aplicadores, monitores e demais profissionais variam conforme a função e são definidos em cada edital de contratação.
Por isso, os interessados devem acompanhar a publicação oficial da banca organizadora, onde serão informados os requisitos, a remuneração, a carga horária e o cronograma de treinamento.
Como acompanhar as próximas vagas?
Quem deseja trabalhar como aplicador ou monitor deve acompanhar os canais oficiais da banca responsável pela aplicação do Enem e os comunicados divulgados para cada estado.
Após a abertura das inscrições, será necessário realizar o cadastro, enviar as informações solicitadas e participar do treinamento exigido. A convocação ocorrerá conforme a necessidade de cada local de prova e o número de candidatos inscritos.
Assim, embora trabalhar no Enem seja uma oportunidade de renda extra, a participação depende do atendimento aos requisitos específicos de cada função e da demanda de profissionais em cada região.