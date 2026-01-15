ENEM
Fez Enem nos últimos 3 anos? Saiba como reaproveitar sua nota no Sisu
MEC esclarece que notas de edições diferentes não são somadas; apenas uma prova inteira é considerada
Por Iarla Queiroz
As inscrições para o Sisu 2026 começam na próxima segunda-feira, 19, e trazem uma mudança importante: o sistema poderá considerar as notas das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. Apesar da novidade, o Ministério da Educação (MEC) alerta que há limites claros sobre como essa pontuação será utilizada.
Ao contrário do que vem circulando nas redes sociais, o Sisu não permite misturar notas de anos diferentes para formar a média final do candidato. Isso significa que não será possível usar, por exemplo, matemática de um ano e linguagens de outro.
Sistema escolhe uma única edição do Enem
De acordo com o MEC, o Sisu fará uma seleção automática da melhor média ponderada obtida em uma única ediçãodo Enem entre as três mais recentes. Na prática, o sistema compara os desempenhos e escolhe o ano em que o candidato teve o melhor resultado geral.
Se a maior média for, por exemplo, a do Enem 2023, será essa prova completa que entrará na disputa pelas vagas — sem qualquer combinação com outros anos.
Notas de treineiros não entram no Sisu
Outro ponto importante é que o Sisu não considera notas de candidatos inscritos como treineiros. Ou seja, estudantes que fizeram o Enem antes de concluir o ensino médio não terão essas pontuações válidas no processo seletivo.
Assim, quem participou como treineiro em 2023 e realizou novamente o exame em 2024, já como concluinte, terá apenas a nota mais recente considerada.
Número recorde de vagas e instituições
Nesta edição, o Sisu vai ofertar 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Segundo o MEC, este será o maior número de universidades participantes desde a criação do programa.
Durante o período de inscrição, cada candidato poderá escolher até duas opções de curso, acompanhando diariamente as notas de corte.
Calendário do Sisu 2026
Confira as principais datas do processo seletivo:
- Inscrições: 19 a 23 de janeiro
- Resultado da chamada regular: 29 de janeiro
- Matrícula dos aprovados: até 2 de fevereiro
- Prazo para lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro
- Convocação da lista de espera: a partir de 11 de fevereiro
