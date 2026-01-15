Fez Enem nos últimos 3 anos? Saiba como reaproveitar sua nota no Sisu

Sisu 2026 usa a melhor média entre Enem - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As inscrições para o Sisu 2026 começam na próxima segunda-feira, 19, e trazem uma mudança importante: o sistema poderá considerar as notas das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. Apesar da novidade, o Ministério da Educação (MEC) alerta que há limites claros sobre como essa pontuação será utilizada.

Ao contrário do que vem circulando nas redes sociais, o Sisu não permite misturar notas de anos diferentes para formar a média final do candidato. Isso significa que não será possível usar, por exemplo, matemática de um ano e linguagens de outro.

Sistema escolhe uma única edição do Enem

De acordo com o MEC, o Sisu fará uma seleção automática da melhor média ponderada obtida em uma única ediçãodo Enem entre as três mais recentes. Na prática, o sistema compara os desempenhos e escolhe o ano em que o candidato teve o melhor resultado geral.

Se a maior média for, por exemplo, a do Enem 2023, será essa prova completa que entrará na disputa pelas vagas — sem qualquer combinação com outros anos.

Notas de treineiros não entram no Sisu

Outro ponto importante é que o Sisu não considera notas de candidatos inscritos como treineiros. Ou seja, estudantes que fizeram o Enem antes de concluir o ensino médio não terão essas pontuações válidas no processo seletivo.

Assim, quem participou como treineiro em 2023 e realizou novamente o exame em 2024, já como concluinte, terá apenas a nota mais recente considerada.

Número recorde de vagas e instituições



Nesta edição, o Sisu vai ofertar 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Segundo o MEC, este será o maior número de universidades participantes desde a criação do programa.

Durante o período de inscrição, cada candidato poderá escolher até duas opções de curso, acompanhando diariamente as notas de corte.

Calendário do Sisu 2026

Confira as principais datas do processo seletivo: