Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > educação > ENEM
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENEM

Fez Enem nos últimos 3 anos? Saiba como reaproveitar sua nota no Sisu

MEC esclarece que notas de edições diferentes não são somadas; apenas uma prova inteira é considerada

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

15/01/2026 - 13:52 h
Sisu 2026 usa a melhor média entre Enem
Sisu 2026 usa a melhor média entre Enem -

As inscrições para o Sisu 2026 começam na próxima segunda-feira, 19, e trazem uma mudança importante: o sistema poderá considerar as notas das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. Apesar da novidade, o Ministério da Educação (MEC) alerta que há limites claros sobre como essa pontuação será utilizada.

Ao contrário do que vem circulando nas redes sociais, o Sisu não permite misturar notas de anos diferentes para formar a média final do candidato. Isso significa que não será possível usar, por exemplo, matemática de um ano e linguagens de outro.

Tudo sobre Enem em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sistema escolhe uma única edição do Enem

De acordo com o MEC, o Sisu fará uma seleção automática da melhor média ponderada obtida em uma única ediçãodo Enem entre as três mais recentes. Na prática, o sistema compara os desempenhos e escolhe o ano em que o candidato teve o melhor resultado geral.

Se a maior média for, por exemplo, a do Enem 2023, será essa prova completa que entrará na disputa pelas vagas — sem qualquer combinação com outros anos.

Notas de treineiros não entram no Sisu

Outro ponto importante é que o Sisu não considera notas de candidatos inscritos como treineiros. Ou seja, estudantes que fizeram o Enem antes de concluir o ensino médio não terão essas pontuações válidas no processo seletivo.

Assim, quem participou como treineiro em 2023 e realizou novamente o exame em 2024, já como concluinte, terá apenas a nota mais recente considerada.

Leia Também:

Como usar a nota do Enem no Sisu 2026? Veja datas e mudanças
Resultado do Enem 2025 será divulgado em janeiro; saiba quando e como consultar
Mais de 5 mil detentos realizam Enem na Bahia
Questões vazadas: nova prova do Enem será realizada em alguns dias

Número recorde de vagas e instituições

Nesta edição, o Sisu vai ofertar 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Segundo o MEC, este será o maior número de universidades participantes desde a criação do programa.

Durante o período de inscrição, cada candidato poderá escolher até duas opções de curso, acompanhando diariamente as notas de corte.

Calendário do Sisu 2026

Confira as principais datas do processo seletivo:

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro
  • Resultado da chamada regular: 29 de janeiro
  • Matrícula dos aprovados: até 2 de fevereiro
  • Prazo para lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro
  • Convocação da lista de espera: a partir de 11 de fevereiro

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Enem nota do enem Sisu 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sisu 2026 usa a melhor média entre Enem
Play

Portões do Enem são abertos no segundo domingo de provas

Sisu 2026 usa a melhor média entre Enem
Play

Secretária de Educação relata expectativas para segundo dia de Enem

x