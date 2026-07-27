Como usar notícias de sustentabilidade e meio ambiente para mitar no Enem

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As pautas de meio ambiente e sustentabilidade deixaram de ser apenas tópicos isolados de Geografia e Biologia para se tornarem eixos centrais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Para garantir um bom desempenho no exame e construir um repertório consistente para a redação, acompanhar o noticiário sobre a crise climática global é uma exigência indispensável.



"Um evento climático extremo pode ser associado a conceitos de geografia, sustentabilidade e políticas públicas. O Enem espera essa forma de compreensão interligada dos estudantes", explica João Gabriel Pelegrini, professor do colégio Progresso Bilíngue.

No Enem, os temas ambientais raramente aparecem como mera memorização de dados. Eles costumam ser apresentados como contexto para avaliar cidadania, ciência e transformação social.

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Segundo os educadores, a banca avalia a capacidade do candidato de relacionar notícias recentes aos conteúdos trabalhados em sala de aula.

Entender as causas e consequências das transformações ecológicas ajuda o estudante a interpretar melhor as questões objetivas e a propor soluções na intervenção da redação:

Interpretação de gráficos e textos: a prova exige análise crítica sobre emissão de poluentes, desmatamento e uso de recursos;

a prova exige análise crítica sobre emissão de poluentes, desmatamento e uso de recursos; Conexão interdisciplinar: temas ecológicos cruzam História, Geografia, Química, Biologia e Sociologia;

temas ecológicos cruzam História, Geografia, Química, Biologia e Sociologia; Repertório para a redação: argumentos sobre crise socioambiental fortalecem propostas de intervenção no texto dissertativo.

Educadores de instituições renomadas listaram as principais apostas de atualidades ambientais que costumam entrar na mira do Inep para a elaboração do exame.

Entre os tópicos em evidência, os eventos climáticos extremos e as novas disputas por recursos ecológicos lideram as cotações:

El Niño e extremos climáticos: a confirmação do fenômeno reacendeu debates sobre secas severas, enchentes e impactos na agricultura e no abastecimento de água;

a confirmação do fenômeno reacendeu debates sobre secas severas, enchentes e impactos na agricultura e no abastecimento de água; Aquecimento global em alta: o registro de anos consecutivos entre os mais quentes da história reforça os alertas científicos para a adaptação das cidades;

o registro de anos consecutivos entre os mais quentes da história reforça os alertas científicos para a adaptação das cidades; Terras raras e tecnologia verde: a busca por minerais essenciais para baterias, carros elétricos e painéis solares coloca em pauta a transição energética e a geopolítica ambiental.

Se manter atualizado faz diferença no Enem

Acompanhar essas discussões de forma crítica exige rotina e diversificação de fontes confiáveis, segundo Henrique Barreto, coordenador do BIS.

"Quando o aluno relaciona uma notícia ambiental ao que aprende na escola, a compreensão se torna muito mais profunda e duradoura", destaca o docente.

Além da leitura diária, ler os textos de apoio com atenção no dia do exame é crucial. "É fundamental observar o recorte proposto pela banca e eliminar alternativas com conclusões incompatíveis com as inform