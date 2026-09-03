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EDUCAÇÃO

Itaberaba prepara desfile de 7 de Setembro com estudantes

Celebração começa às 8h com hasteamento da Bandeira do Brasil

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Desfile Cívico de 2025
Desfile Cívico de 2025 - Foto: Jaedson Vieira santos

Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, realiza na próxima segunda-feira, 7, o Desfile Cívico-Cultural em celebração à Independência do Brasil. A programação terá como tema “Diversidade e cidadania: estudantes protagonistas de um Brasil sustentável” e reunirá estudantes e profissionais da educação em apresentações pelas ruas do município.

A programação começa às 8h, com o hasteamento da Bandeira do Brasil em frente à Câmara Municipal de Itaberaba. Em seguida, será realizado o desfile, cuja concentração dos participantes ocorrerá no Ginásio de Esportes.

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Durante o percurso, as escolas apresentarão trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo, abordando temas como diversidade, cidadania, sustentabilidade e participação dos estudantes na sociedade.

A proposta é utilizar o desfile como espaço para apresentar à comunidade parte das atividades desenvolvidas nas escolas e destacar a participação dos alunos na construção de uma sociedade considerada mais diversa e sustentável.

Além das apresentações escolares, o evento marca as celebrações municipais pelo 7 de Setembro, data que representa a Independência do Brasil, proclamada em 1822.

A programação será realizada durante a manhã e é aberta à participação da comunidade.

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Bahia Educação itaberaba

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