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Programa oferece intercâmbio para estudantes da Bahia; veja como participar

Inscrições para o último ciclo do 'Da Bahia para o Mundo' seguem até 15 de setembro

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Estudantes selecionados na edição de 2025
Estudantes selecionados na edição de 2025 - Foto: Pachiele da Silva / Divulgação

Estudantes e professores orientadores da rede estadual de ensino da Bahia podem submeter seus trabalhos para apresentação em eventos nacionais e internacionais até as 23h59 do dia 15 de setembro, por meio do oitavo e último ciclo do edital Da Bahia para o Mundo. A inscrição deve ser realizada obrigatoriamente pelo professor orientador, por meio do formulário disponibilizado pela Secretaria da Educação (SEC).

A iniciativa apoia a participação de projetos desenvolvidos nas escolas públicas estaduais em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos, artísticos, culturais e ambientais, no Brasil e no exterior.

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Aberto no dia 1º de setembro pela SEC, o ciclo contempla eventos realizados entre 16 de novembro e 18 de dezembro de 2026. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado em outubro.

Podem participar alunos matriculados nos ensinos Fundamental e Médio, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na Educação Profissional e Tecnológica, além de estudantes de escolas do campo, indígenas, quilombolas, Escolas Família Agrícola (EFA) e Casas Familiares Rurais (CFR).

Para concorrer, os estudantes precisam estar regularmente matriculados na rede pública estadual. Já os professores devem ter vínculo ativo com a rede e atuar como responsáveis pela orientação dos projetos apresentados.

Apoio para participação

Entre os benefícios previstos pelo programa estão:

  • custeio de passagens;
  • diárias;
  • taxas de inscrição para os estudantes selecionados e os professores orientadores.

O objetivo é possibilitar que trabalhos desenvolvidos no ambiente escolar sejam apresentados em eventos que ampliem a experiência acadêmica e formativa dos participantes.

As produções inscritas devem ser resultado de projetos estruturantes, de iniciação científica ou de tecnologias desenvolvidos nas próprias unidades escolares ao longo do ano. Dessa forma, a seleção busca levar para outros espaços iniciativas construídas por estudantes e professores no cotidiano da rede estadual.

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Bahia Educação SEC

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