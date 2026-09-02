Páginas de Aprendizado promove formação para professores de Itabela

Professores da rede municipal de Itabela, no extremo sul da Bahia, participaram de mais uma etapa do projeto 'Páginas de Aprendizado', iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. A atividade foi realizada no Colégio Municipal Professora Denise Santos Ferreira e reuniu professores dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, além de educadores que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As formações foram conduzidas pelas pedagogas do Programa A TARDE Educação, Isadora Cruz, mestre em Educação e Contemporaneidade, e pela mestre em Educação Fernanda Souza.

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Ao longo do encontro, os participantes discutiram os desafios e as possibilidades da utilização das tecnologias no ambiente educacional, com foco no uso consciente, responsável e crítico das ferramentas digitais. Para a representante da Secretaria Municipal de Educação, Guiomar Cândido Moura Lima, a formação continuada é essencial para o fortalecimento do ensino e da aprendizagem.

“Sem formação, o professor não tem condição de avançar no ensino-aprendizagem, e os únicos prejudicados são os nossos alunos. Essa parceria é de suma importância para o desenvolvimento acadêmico dos professores e também dos estudantes. Tudo o que acontece na formação continuada do professor reflete na sala de aula e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem”, afirmou.

Ela também destacou a importância do envolvimento dos profissionais da educação nas ações desenvolvidas pela rede municipal.

“Sem a participação do nosso corpo docente, que é o cerne da educação, quem está na ponta e faz as coisas acontecerem, não avançamos. A presença dos professores no fortalecimento das políticas municipais é de suma importância para o desenvolvimento de ações voltadas ao bem dos estudantes, ao processo de ensino-aprendizagem e à evolução acadêmica dos próprios docentes”, disse.

Mundo digital

A temática da formação também foi ressaltada pela coordenadora pedagógica, Ana Márcia Chagas Cardoso, que destacou a necessidade de preparar educadores e estudantes para os desafios da era digital.

“Estamos vivendo na era digital. Tudo o que usamos, desde que não seja em excesso, pode ser benéfico para o cotidiano da educação. Essa formação traz informações importantes para que possamos trabalhar com os nossos alunos e mostrar a importância do mundo digital, mas com limites e responsabilidade”, afirmou.

Presente no encontro, o secretário municipal de educação de Itabela, Gutembergue Pellégrini, destacou que a formação continuada faz parte das estratégias de desenvolvimento profissional dos educadores da rede.

“A formação continuada é um dos pilares da nossa política de desenvolvimento profissional. Entendemos que investir permanentemente nos nossos professores é investir diretamente na qualidade da educação oferecida aos nossos estudantes. A prática pedagógica precisa acompanhar as transformações da sociedade, as novas demandas educacionais e os desafios presentes no cotidiano escolar”, afirmou.

Ao destacar a participação dos profissionais da rede, Pellégrini afirmou que o envolvimento de professores, coordenadores e demais educadores contribui para aproximar os debates realizados nas formações da realidade das escolas.

“São os profissionais que conhecem de perto os desafios e as potencialidades da nossa rede. Quando participam ativamente das formações, ampliam seus conhecimentos, compartilham experiências e constroem coletivamente novas possibilidades para a prática pedagógica. É essa conexão entre formação, prática e aprendizagem que queremos fortalecer em Itabela”, concluiu.