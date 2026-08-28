Itaberaba amplia ações de inclusão na rede municipal de ensino

Estudantes com deficiência da rede municipal de ensino de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, têm acesso a novas ações voltadas à educação inclusiva. As iniciativas incluem a ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais, distribuição de materiais pedagógicos e abafadores de ruído, formação de profissionais e atividades esportivas adaptadas.

Entre as medidas está a entrega de jogos e materiais pedagógicos para as Salas de Recursos Multifuncionais e para o Centro de Apoio Pedagógico em Educação Especial (CEAPE). Os equipamentos são utilizados no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem, comunicação, raciocínio lógico e autonomia dos estudantes.

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A rede também passou a disponibilizar abafadores de ruído para alunos com hipersensibilidade auditiva. O recurso busca reduzir o impacto de ambientes com excesso de estímulos sonoros e contribuir para a autorregulação, o conforto e a participação nas atividades escolares.

Outro destaque é a ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais. Quatro novos espaços foram estruturados, sendo três na sede de Itaberaba e um na zona rural. Com a expansão, o município conta com 46 salas destinadas ao atendimento especializado, ampliando o acesso de estudantes de diferentes comunidades, inclusive do campo.

A formação dos profissionais também integra as ações. Durante a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, professores de Educação Física participaram de atividades teóricas e práticas sobre esporte adaptado. A formação foi realizada em parceria com a Clínica Desporto, a Associação Baiana de Desporto Adaptado (ABDA) e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

A proposta é estimular o uso do esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. A iniciativa aborda estratégias para ampliar a participação de estudantes com deficiência nas atividades físicas e esportivas.

O trabalho com as famílias é outro eixo das ações. Por meio do projeto “Laços que Incluem”, são promovidos momentos de acolhimento, escuta e sensibilização, com a participação de mães, pais e responsáveis. A iniciativa busca fortalecer a parceria entre família e escola no acompanhamento dos estudantes.

Itaberaba investe em salas multifuncionais e esportes para alunos com deficiência - Foto: Divulgação/Secretaria de Educação de Itaberaba

Já os Jogos Seguros e Inclusivos oferecem atividades adaptadas às habilidades e potencialidades dos alunos. Realizados no Ginásio de Esportes, os encontros reúnem modalidades e práticas como jogos de mesa, circuito motor, capoeira, jiu-jitsu, dardo, arremesso e futebol de quadra.

As atividades são organizadas em diferentes estações e permitem que os estudantes participem de acordo com suas habilidades. Além da prática esportiva, a proposta trabalha aspectos como autonomia, interação, pertencimento e protagonismo.

Outra ação é o Dia D na Mostra dos Saberes, que busca dar visibilidade às aprendizagens, experiências e produções dos estudantes. O momento também envolve a comunidade escolar na discussão sobre inclusão e no reconhecimento das capacidades dos alunos.

As iniciativas integram uma perspectiva de educação especial que busca ir além do acesso à escola. A proposta envolve a remoção de barreiras, a garantia de acessibilidade, o atendimento às necessidades específicas e a criação de condições para que os estudantes possam aprender, conviver e participar da rotina escolar.