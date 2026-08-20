Festival de Reggae do Vale do Capão confirma 3ª edição para outubro

O Vale do Capão, na Chapada Diamantina, sedia entre os dias 9 e 11 de outubro, a terceira edição do Festival de Reggae do Vale do Capão. Com programação gratuita, o evento reúne música, oficinas de dança e ações de bem-estar.

A proposta é fazer do festival também uma oportunidade de valorização da economia do Vale do Capão, estimulando visitantes a conhecer, consumir e permanecer no território.

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Palco para a cena regional e estreias autorais

A curadoria desta edição prioriza o fortalecimento de artistas da Chapada Diamantina e a circulação de novas sonoridades. Entre as atrações confirmadas estão a banda local DichavA, influenciada pelo reggae do Recôncavo Baiano, e o grupo Chapada Roots, vindo de Barra do Mendes com mais de duas décadas de estrada.

Outro destaque da grade é a Conexão Ponte Velha, formada por pai e filhos que se mudara de São Paulo para a Chapada Diamantina, em 2009. O grupo apresenta o repertório do álbum autoral de estreia, Da Chapada pro Mundo, lançado este ano, fundindo o reggae roots a ritmos como ijexá, samba de roda, maracatu e forró pé de serra.

"O público do Capão são nossos amigos, nossos irmãos, pessoas que viram a gente crescer, que conhecem a gente antes mesmo da banda existir", afirma Gustavo Rocha, integrante e diretor musical da Conexão Ponte Velha.

Além dos shows, a programação garante espaços de formação e movimento. A Jahmove Reggae Steps realiza oficinas de dança conduzidas por Paty Crespí nos dias 9 e 10 de outubro, prevendo novos anúncios de atividades nas próximas semanas.

Articulação comunitária e impacto no turismo

Idealizada pelo produtor cultural Dery Lima, da Perna de Grilo, a retomada da iniciativa resgata o histórico do coletivo Nós Somos o Mundo, criado em 2015.

A gestão do evento disponibiliza no site oficial um guia com hospedagens, restaurantes e serviços de guias locais para orientar os visitantes e canalizar recursos diretamente para a população residente.

"O que move o Vale do Capão são as pessoas, os encontros e o profundo sentimento de pertencimento a este lugar. É dessa força coletiva, construída nas trocas, nos afetos e na vontade de fazer acontecer, que nasce o 3º Festival do Vale do Capão. Esta edição carrega ainda mais esse espírito de união", destaca Dery Lima.