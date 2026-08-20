Flipelô revela data da próxima edição em Salvador

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A Fundação Casa de Jorge Amado anunciou a data da próxima edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). Em 2027, o evento será realizado entre os dias 11 e 15 de agosto, no Centro Histórico de Salvador.

Consolidada como uma das principais festas literárias do Brasil, a programação, 100% gratuita, reúne escritores, artistas, leitores e visitantes de diversas partes do país, além de contribuir para o fortalecimento da economia local na capital baiana.

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Para a presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Angela Fraga, a relevância nacional conquistada pela Flipelô está diretamente ligada à sua relação com o território, com a comunidade e com o acesso gratuito às atividades.

“A Flipelô é hoje uma referência nacional no incentivo à leitura e na promoção da literatura brasileira. Mas seu maior diferencial é ser um evento construído junto com a comunidade, valorizando o Centro Histórico de Salvador e suas pessoas. Além disso, é uma festa completamente gratuita, permitindo que qualquer pessoa participe das mesas, encontros e atividades. Isso torna a Flipelô um evento democrático, inclusivo e verdadeiramente popular”, destaca.