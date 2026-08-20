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Flipelô revela data da próxima edição em Salvador

Programação está entre as principais festas literárias do Brasil

Agatha Victoria Reis
Por
Festa Literária Internacional do Pelourinho
Festa Literária Internacional do Pelourinho - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Fundação Casa de Jorge Amado anunciou a data da próxima edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). Em 2027, o evento será realizado entre os dias 11 e 15 de agosto, no Centro Histórico de Salvador.

Consolidada como uma das principais festas literárias do Brasil, a programação, 100% gratuita, reúne escritores, artistas, leitores e visitantes de diversas partes do país, além de contribuir para o fortalecimento da economia local na capital baiana.

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Para a presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Angela Fraga, a relevância nacional conquistada pela Flipelô está diretamente ligada à sua relação com o território, com a comunidade e com o acesso gratuito às atividades.

“A Flipelô é hoje uma referência nacional no incentivo à leitura e na promoção da literatura brasileira. Mas seu maior diferencial é ser um evento construído junto com a comunidade, valorizando o Centro Histórico de Salvador e suas pessoas. Além disso, é uma festa completamente gratuita, permitindo que qualquer pessoa participe das mesas, encontros e atividades. Isso torna a Flipelô um evento democrático, inclusivo e verdadeiramente popular”, destaca.

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Cultura Flipelô Salvador

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