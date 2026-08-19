Livro de fotógrafo baiano percorre diferentes culturas em 80 imagens

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Depois de mais de cinco décadas dedicadas à fotografia, o artista baiano Armando CR lança o segundo livro de sua carreira.

Intitulada Retratos da Alma, a publicação reúne 80 fotografias feitas em diferentes partes do mundo e textos que contam as experiências por trás dos registros.

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Registros feitos ao longo de décadas

Com 160 páginas, o livro reúne imagens produzidas em países como Índia, Cuba, Marrocos, Vietnã, Indonésia, Camboja, Butão e Myanmar, além do Brasil.

As fotografias são acompanhadas por textos que apresentam os contextos das viagens e dos encontros registrados pelo fotógrafo.

A proposta é construir uma narrativa que passa por diferentes culturas, memórias e formas de viver, tendo como ponto de conexão as experiências humanas presentes nos personagens retratados.

"Cada fotografia é um encontro. Mais do que registrar rostos, procuro revelar sentimentos, culturas e aquilo que aproxima as pessoas, independentemente do lugar onde vivem", resume o fotógrafo.

A cor ganha espaço no novo trabalho

Conhecido pela produção marcada pela fotografia em preto e branco, Armando CR apresenta uma mudança de linguagem em Retratos da Alma. Desta vez, as imagens coloridas assumem protagonismo, explorando expressões, detalhes e atmosferas dos locais visitados.

A mudança mantém a abordagem delicada do fotógrafo, mas amplia os elementos visuais utilizados para aproximar o público dos personagens presentes nas fotografias.

Bahia continua entre as inspirações

Nascido em Salvador, Armando CR desenvolveu uma trajetória ligada ao registro da cultura e da identidade dos povos.

Ao longo das viagens, o fotógrafo voltou sua atenção para cenas do cotidiano, tradições e momentos marcados por gestos e olhares.

A Bahia, especialmente as pessoas que fazem parte de sua cultura, permanece como uma referência em sua produção.

Fotografias que atravessam fronteiras

As obras de Armando CR já participaram de exposições em diferentes países. No novo livro, a fotografia aparece também como uma forma de contar histórias a partir dos encontros realizados durante suas viagens.

Ao reunir registros de lugares culturalmente distintos, Retratos da Alma apresenta personagens e situações que, apesar das diferenças entre os países, compartilham experiências relacionadas a afetos, emoções e relações humanas.