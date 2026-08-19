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HOMENAGEM

Cordel e cultura nordestina ganham espaço na Bienal de São Paulo

Programação reúne homenagens a Ariano Suassuna, poetas veteranos e apresentações

Beatriz Santos
Por
Ariano Suassuna é um dos homenageados
Ariano Suassuna é um dos homenageados - Foto: Reprodução

A cultura popular nordestina terá espaço próprio na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece de 4 a 13 de setembro, no Distrito Anhembi.

Em uma área externa de 255 m², o Espaço Cordel e Repente terá apresentações de cordelistas e repentistas, debates, palestras, shows, oficinas, contações de histórias e venda de folhetos e livros.

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Homenagem a Ariano Suassuna

Um dos principais momentos da programação será a homenagem à obra e ao legado de Ariano Suassuna. O espaço também vai celebrar poetas com mais de 80 anos que permanecem em atividade.

Entre os nomes confirmados estão o pernambucano Chico Pedrosa, que completa 90 anos e participará da Bienal pela quinta vez; a escritora e contadora de histórias Lenice Gomes; e o poeta potiguar Antônio Francisco.

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“É muito importante reconhecer o valor e o poder dessas pessoas que tanto já contribuíram com a nossa cultura. Se não fosse o Espaço Cordel e Repente, muitos desses artistas não participariam da Bienal”, destaca a curadora.

Programação reúne artistas de diferentes estados

A Bahia estará representada pelo cantor Del Feliz e pelo músico Luciano Calasanz. Ele se apresentará ao lado da esposa, a cantora Thaís Náder, que também aproveitará a participação no evento para lançar uma nova obra literária.

A programação será coordenada por Lucinda Marques, diretora-presidente da Editora IMEPH. Esta será a quinta vez que ela assume a curadoria do Espaço Cordel e Repente na Bienal de São Paulo.

Para esta edição, a expectativa é reunir entre 15 e 20 editoras de diferentes estados do Nordeste, além de escritores, xilogravuristas e músicos.

“O desafio é exatamente escolher quem trazer e tentar agregar o maior número de pessoas possível para que a gente possa mostrar essa riqueza e essa beleza cultural”, pontua Lucinda.

Espaço volta à Bienal em área de 255 m²

O Espaço Cordel e Repente retorna ao evento com uma programação voltada à literatura e às manifestações da cultura popular nordestina.

A iniciativa faz parte da programação cultural da Bienal, que terá 269 expositores e reunirá autores brasileiros e internacionais, lançamentos editoriais, debates, sessões de autógrafos e atrações para diferentes públicos.

“A literatura de cordel e a tradição oral são pilares fundamentais da identidade cultural brasileira. Trazer o Espaço Cordel e Repente para a 28ª Bienal reafirma o nosso compromisso de dar palco à riqueza das manifestações nordestinas e garantir que a pluralidade do nosso país esteja representada no maior evento literário da América Latina”, destaca Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro.

A organização estima receber mais de 700 mil visitantes durante os dez dias de evento.

Bienal Internacional do Livro de São Paulo

  • Data: 4 a 13 de setembro de 2026
  • Local: Distrito Anhembi, São Paulo
  • Expositores: 269
  • Ingressos: disponíveis pela plataforma Fever
  • Programação: disponível no site oficial da Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
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