Bee Gees Alive celebra 25 anos com show na Arena A TARDE

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A Bee Gees Alive chega a Salvador no próximo sábado, 22, às 20h, para celebrar 25 anos de carreira. Considerado um dos principais tributos aos Bee Gees, o grupo apresenta os sucessos dos irmãos Gibb na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores. Os ingressos estão esgotados.

O espetáculo reúne músicas que atravessaram diferentes gerações e marcaram a trajetória de Barry, Robin e Maurice Gibb. A proposta é reproduzir no palco a sonoridade característica do trio britânico-australiano e revisitar diferentes fases da carreira.

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Entre as canções previstas estão “Massachusetts”, “Words”, “To Love Somebody”, “Stayin’ Alive”, “More Than a Woman”, “I Started a Joke”, “Lonely Days”, “Night Fever” e “How Deep Is Your Love”.

A formação do tributo tem Júnior Santana no papel de Barry Gibb, Sérgio Rosa como Robin Gibb e Guido Roverso interpretando Maurice Gibb. O grupo é completado por Rogério Scarton, na guitarra; João Carlos, no baixo; e Jorge Anielo, na bateria.

A apresentação faz parte da turnê comemorativa dos 25 anos da Bee Gees Alive, que percorre diferentes cidades brasileiras.

Arena A TARDE recebe grandes eventos em Salvador

O show também integra a programação da Arena A TARDE, espaço inaugurado em 2025 na sede do Grupo A TARDE, no Caminho das Árvores.

Com aproximadamente 3.980 m², o local tem capacidade para até cinco mil pessoas em formato de show e foi projetado para receber diferentes configurações de eventos, incluindo apresentações musicais, festivais e encontros corporativos.

A estrutura conta com recursos de acessibilidade, como rampas, banheiros adaptados e áreas reservadas para pessoas com deficiência. O espaço também adota iniciativas relacionadas à gestão de água e resíduos.

A Arena passou a integrar o circuito de eventos da capital baiana ao receber projetos do próprio Grupo A TARDE, produtoras e parceiros.