Artistas de 4 países ocupam o Goethe-Institut em Salvador

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O Goethe-Institut Salvador-Bahia, no Corredor da Vitória, realiza neste sábado, 22, das 13h às 18h, o programa público de encerramento do segundo módulo da 'Residência Artística Vila Sul 2026'.

Sob o tema “Tecidos de Narrativas”, o evento reúne trabalhos em processo, conversas, feira de rendas, realidade virtual, performance, instalação e teatro de sombras, com entrada gratuita.

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A programação parte do contexto histórico e social de Salvador, onde diferentes narrativas se encontraram e se desenvolveram ao longo dos últimos cinco séculos.

Segundo a organização, o conceito de “Tecidos de Narrativas” utiliza o tecido como suporte de histórias e experiências, a partir de bordados, símbolos e técnicas de estamparia, além de atuar como metáfora para o ato de compor narrativas.

Artistas e pesquisas

Participam da programação Alejandra Mizrahi (Argentina), Étienne Rochon (Canadá), Lucimélia Romão (Brasil) e Jumoke Sanwo (Nigéria). Os trabalhos apresentados refletem pesquisas desenvolvidas durante o período de residência e estabelecem relações entre práticas artísticas, memória, transmissão de conhecimentos e diferentes contextos culturais.

“O programa público permite compartilhar os processos desenvolvidos pelos residentes ao longo dos dois meses de estadia na cidade e criar situações de encontro com pessoas e grupos de Salvador. A programação reúne diferentes práticas e formas de transmissão de conhecimento a partir do tema desta edição”, afirma Leonel Henckes, diretor de operações da Residência Vila Sul/Goethe-Institut Salvador-Bahia.

Destaques da programação

Entre as atividades está “Onde há rendas, há rede”, proposta por Alejandra Mizrahi e Lucimélia Romão. A ação reúne encontro de troca de modos de fazer, feira de rendas e conversa com Maria do Carmo Amorim, fundadora da Casa das Rendeiras de Saubara.

A feira conta com a participação de rendeiras de Saubara e de El Cercado (Tucumán, Argentina), além das professoras Everlandia Macedo Sousa, Lidiane Silva dos Santos e Maria José dos Santos Soares.

A feira “Renda-se à renda” reúne peças de Renda Renascença, Renda de Bilro, Randas Tucumanas e Bordado Richelieu.

O público pode participar do encontro “Onde há rendas, há rede” levando materiais próprios, como agulhas, linhas e tecidos, para compartilhar práticas têxteis. Às 14h30 ocorre o conversatório com a mestra rendeira de Saubara, Maria do Carmo Amorim, com mediação de Alejandra Mizrahi e Lucimélia Romão.

Jumoke Sanwo apresenta “Òjá - Cartografia de gestos, encontros e histórias compartilhadas”, com o desdobramento “Lagos at Large” (2019), trabalho de realidade virtual da artista, além de uma colaboração performática com Dario Pengentino, de Ijesha.

Lucimélia Romão apresenta a instalação “Ferida” na galeria menor, com colaboração da artista canadense Alisson Moore. Os estúdios permanecem abertos à visitação ao longo da tarde.

Alejandra Mizrahi apresenta o trabalho em processo “Amostrador de sonhos da terra do açúcar”, que relaciona pesquisas realizadas na Bahia e em Tucumán por meio de técnicas de renda, tecidos, desenhos e padrões.

Étienne Rochon exibe o trabalho em processo de teatro de sombras intitulado “Cidade Impossível”, inspirando-se no diálogo poético entre “As cidades invisíveis”, de Italo Calvino, e o universo de Salvador.

Ao longo da tarde, o Goethe-Institut Salvador-Bahia também recebe música e espaço de encontro no Corredor da Vitória.

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