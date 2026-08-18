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HOMENAGENS

Lula lamenta morte de Laura Cardoso e relembra prêmios dados à atriz

Artista faleceu aos 98 anos, nesta terça-feira, 18

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula usou as redes sociais para lamentar morte de Laura Cardoso
Presidente Lula usou as redes sociais para lamentar morte de Laura Cardoso - Foto: Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais para lamentar, nesta terça-feira, 18, a morte da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, em São Paulo.

Na postagem, o petista afirmou que a artista estará “sempre na memória de gerações que se acostumaram com sua presença nas dezenas de novelas que embalaram as noites das famílias brasileiras”.

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Em 2007, ainda no governo Lula 1, Laura foi agraciada com a Ordem do Mérito Cultural. Em 2025, foi promovida ao grau de Grã-Cruz do Mérito Cultural. A homenagem reconheceu, segundo Lula, a importância dessa grande atriz para a cultura brasileira”.

Mais de 150 personagens em 80 anos: relembre carreira de Laura Cardoso

A morte da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, nesta terça-feira, 18, abalou os fãs e admiradores. A grande dama da televisão, teatro e cinema construiu uma carreira de mais de oito décadas. Ela faria 99 anos em setembro deste ano.

Laura Cardoso, como Dona Carmem, em 'Chocolate com Pimenta' (Globo, 2003)
Laura Cardoso, como Dona Carmem, em 'Chocolate com Pimenta' (Globo, 2003) - Foto: Divulgação | TV Globo

A artista deu início à sua vida profissional em 1944, quando atuou em uma adaptação teatral de ‘Alice no País das Maravilhas’. Uma das pioneiras da televisão no Brasil, ela estreou nas telas na década de 1950, ano da inauguração da TV Tupi, primeira emissora do país.

Suas primeiras aparições foram em episódios de teleteatros. Cardoso somou mais de 150 personagens em sua trajetória — entre novelas, peças, filmes e séries. Ela ainda se destacou em remakes de sucesso como ‘Mulheres de Areia’ (1993), ‘A Viagem’ (1994) e ‘Gabriela’ (2012).

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laura cardoso Lula

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