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Famosos lamentam morte de Laura Cardoso, ícone da TV brasileira

Laura morreu em sua casa, em São Paulo, aos 98 anos

Victoria Isabel
Por
Laura Cardoso
Laura Cardoso - Foto: Divulgação/TV Globo

A morte da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, provocou uma onda de homenagens nas redes sociais nesta segunda-feira, 17. Amigos, colegas de profissão e artistas que trabalharam com a veterana da dramaturgia brasileira publicaram mensagens de carinho e despedida.

Laura morreu em sua casa, em São Paulo. Ao longo de mais de sete décadas de carreira, ela se tornou uma das principais referências da televisão, do teatro e do cinema no Brasil.

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Entre os famosos que lamentaram a morte da atriz estão Tony Ramos, Ary Fontoura, Fabiana Karla, Miguel Falabella e Marcelo Adnet.

Tony Ramos

Tony Ramos se emocionou ao falar sobre Laura Cardoso durante uma entrevista ao vivo à GloboNews. O ator destacou a importância da colega para a televisão brasileira e afirmou que ela era “a rainha da televisão”.

Ele também enviou uma mensagem de carinho à família da atriz e disse estar em oração pelos familiares.

Ary Fontoura

O ator veterano Ary Fontoura, de 93 anos, postou uma foto com a amiga. "Essa luz, esse sorriso e esse brilho jamais serão esquecidos. Meu carinho a toda a família", escreveu na legenda.

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Fabiana Karla

Fabiana Karla também usou as redes sociais para se despedir da colega. A atriz afirmou que não estava preparada para a notícia e compartilhou a dificuldade de aceitar a partida.

“Não estava preparada para uma despedida assim… Tentei dormir novamente, imaginando que quando acordasse isso seria um sonho e eu estaria enganada… Mas infelizmente… Você partiu…”, escreveu.

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Miguel Falabella

Miguel Falabella foi um dos primeiros artistas a homenagear Laura Cardoso. O ator e diretor relembrou a amizade construída com a atriz desde a década de 1980.

Segundo Falabella, os dois trabalharam juntos no teatro e na televisão e também compartilharam momentos de convivência fora dos palcos e dos estúdios.

Ele descreveu Laura como uma artista de talento extraordinário e afirmou que era um privilégio acompanhar seu trabalho.

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Marcelo Adnet

Marcelo Adnet também publicou uma homenagem à atriz nas redes sociais. Em uma mensagem breve, o humorista escreveu: “Eterna ❤️”.

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Trajetória na televisão

Laura Cardoso iniciou a carreira artística na adolescência, no rádio e no teatro, e estreou na televisão em 1952, na TV Tupi. Pioneira da dramaturgia brasileira, acumulou mais de 150 personagens em novelas, filmes, séries e peças.

Ao longo da carreira, passou por emissoras como Tupi, Record e Bandeirantes, antes de chegar à Globo, onde estreou em 1981. Entre seus trabalhos mais marcantes estão “Mulheres de Areia”, “A Viagem”, “Rainha da Sucata”, “Chocolate com Pimenta” e “Caminho das Índias” Seu último papel em novelas foi em “A Dona do Pedaço”, em 2019.

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