Mais de 150 personagens em 80 anos: relembre carreira de Laura Cardoso

A morte da atriz Laura Cardoso aos 98 anos nesta terça-feira, 18, abalou os fãs e admiradores. A grande dama da televisão, teatro e cinema construiu uma carreira de mais de oito décadas. Ela faria 99 anos em setembro deste ano.

A artista deu início à sua vida profissional em 1944, quando atuou em uma adaptação teatral de ‘Alice no País das Maravilhas’. Uma das pioneiras da televisão no Brasil, ela estreou nas telas na década de 1950, ano da inauguração da TV Tupi, primeira emissora do país.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Suas primeiras aparições foram em episódios de teleteatros. Cardoso somou mais de 150 personagens em sua trajetória — entre novelas, peças, filmes e séries. Ela ainda se destacou em remakes de sucesso como ‘Mulheres de Areia’ (1993), ‘A Viagem’ (1994) e ‘Gabriela’ (2012).

Pontapé na adolescência

A carreira de Laura Cardoso teve início na adolescência, quando ela passou em um teste para uma radionovela na Rádio Cosmos, mas a decisão de ser atriz tem origem na infância, quando ela brincava de ter outras identidades e improvisava palco com caixotes.

Na Rádio Cosmos, a jovem Laura exercia uma atividade que, na época, era mal-vista se feita por mulheres e reprovada pelos pais dela. “Simplesmente não estava na lista de empregos para moças direitas”, explicou a atriz no livro ‘Laura Cardoso: Contadora de Histórias’, escrito por Julia Laks. Na época, Laura atuava em rádio, teatro e circo.

Além de enfrentar os preconceitos daqueles tempos, a atriz teve de desistir do nome de batismo para seguir carreira. Nascida Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni, em 13 de setembro de 1927, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, ela foi transformada em simplesmente Laura Cardoso.

Além da Cosmos, Laura passou pela Rádio Tupi. Ela também fez radionovelas na Rádio Difusora, onde conheceu o ator, diretor, roteirista e produtor Fernando Baleroni. Os dois foram casados por 30 anos — até a morte dele, em novembro de 1980 — e tiveram duas filhas, Fátima e Fernanda.

Trajetória de Laura Cardoso na televisão

A estreia de Laura Cardoso na televisão aconteceu em 1952, com o programa ‘Tribunal do Coração’, na então recente TV Tupi, onde ela começaria a atuar nas novelas que a consagraram como Dama da TV.

Na mesma década, ela atuou nas chamadas novelas não diárias, como em ‘Um Lugar ao Sol’ (1959), e nos teleteatros, como ‘TV de Vanguarda’ (1956), ‘TV de Comédia’ (1957) e ‘Grande Teatro Tupi’, que ficou no ar entre 1954 e 1961.

Ainda na TV Tupi, Laura atuou em ‘Moulin Rouge - A Vida de Toulouse-Lautrec’ (1963), ‘Quando o Amor É Mais Forte’ (1964), ‘Gutierritos, o Drama dos Humildes’ (1964) e mais.

Na segunda fase dela na emissora, foram outras seis novelas, incluindo ‘Ídolo de Pano’ (1974), ‘Os Apóstolos de Judas’ (1976), ‘João Brasileiro, o Bom Baiano’ (1978) e ‘Gaivotas’ (1979).

A atriz chegou a passar pela RecordTV (na época TV Record), onde participou de ‘As Pupilas do Senhor Reitor’ (1970) e ‘Os Deuses Estão Mortos’ (1971).

Laura Cardoso, como Fátima da Conceição, na novela 'Os Apóstolos de Judas' (Tupi, 1976) - Foto: Arquivo pessoal

Estreia na Globo

Depois que a TV Tupi acabou, Laura Cardoso foi contratada pela Rede Globo e estreou na emissora carioca com a novela ‘Brilhante’ (1981). No ano seguinte, a atriz fez parte do elenco de duas novelas da TV Bandeirantes, ‘Ninho da Serpente’ e ‘Renúncia’.

Ao retornar para a Globo, ela fez todas as outras novelas da carreira, incluindo ‘Rainha da Sucata’ (1990), ‘Mulheres de Areia’ (1993), ‘A Viagem’ (1994), ‘Irmãos Coragem’ (1995), ‘Explode Coração’ (1995), ‘Chocolate com Pimenta’ (2003), ‘Caminho das Índias’ (2010) e mais.

Laura Cardoso também deixou sua marca nas séries televisivas. Ela atuou em ‘A Grande Família’ (2011), ‘Hoje É Dia de Maria’ (2005), ‘A Diarista’, ‘Sob Nova Direção’ (2004), ‘Os Normais’ e mais.

Cardoso mantinha um contrato vitalício com a TV Globo e estava afastada das novelas desde 2019. Seu último papel na teledramaturgia foi a personagem Matilde Azevedo em ‘A Dona do Pedaço’, mas em outubro de 2025 ela participou pessoalmente da inauguração de sua estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo e gravou a tradicional vinheta de fim de ano da emissora.

Confira os principais trabalhos para TV:

Tribunal do Coração (1952)

TV de Vanguarda (1956)

TV de Comédia (1957)

Um Lugar ao Sol (1959)

Grande Teatro Tupi (1954–1961)

Moulin Rouge – A Vida de Toulouse-Lautrec (1963)

Quando o Amor É Mais Forte (1964)

Gutierritos, o Drama dos Humildes (1964)

Ídolo de Pano (1974)

Os Apóstolos de Judas (1976)

João Brasileiro, o Bom Baiano (1978)

Gaivotas (1979)

As Pupilas do Senhor Reitor (1970)

Os Deuses Estão Mortos (1971)

Brilhante (1981)

Ninho da Serpente (1982)

Renúncia (1982)

Rainha da Sucata (1990)

Mulheres de Areia (1993)

A Viagem (1994)

Irmãos Coragem (1995)

Explode Coração (1995)

Os Normais (2001)

Chocolate com Pimenta (2003)

Sob Nova Direção (2004)

A Diarista (2004)

Hoje É Dia de Maria (2005)

Caminho das Índias (2010)

A Grande Família (2011)

A Dona do Pedaço (2019)

Laura Cardoso, como Dona Carmem, em 'Chocolate com Pimenta' (Globo, 2003) - Foto: Divulgação | TV Globo

Carreira de Laura no teatro

A estreia da artista nos palcos do teatro (não televisionado) aconteceu em 1959, com a peça ‘Plantão 21’. Já estabelecida como atriz no rádio e na TV, ela tinha 32 anos e atuou sob a direção de Antunes Filho.

Ela integrou o elenco de ‘As Criadas’ (1968), ‘Venha Ver o Sol na Estrada’ (1973), ‘Volpone’ (1977), ‘A Nonna’ (1980), ‘Órfãos de Jânio’ (1981) e mais. A última peça dela foi ‘A Última Sessão’ (2014-2015).

Laura Cardoso foi reconhecida com importantes prêmios pelo trabalho no teatro. Por sua atuação em ‘Vem Buscar-me que Ainda sou Teu’, ela recebeu o Prêmio Shell em 1990. Em 1993, ela voltou a receber o prêmio, dessa vez por ‘Vereda da Salvação’.

Confira os principais trabalhos para o teatro:

Plantão 21 (1959)

As Criadas (1968)

Venha Ver o Sol na Estrada (1973)

Volpone (1977)

A Nonna (1980)

Órfãos de Jânio (1981)

Vem Buscar-me que Ainda sou Teu (1990)

Vereda da Salvação (1993)

A Última Sessão (2014–2015)

Trabalhos no cinema

A estreia de Laura Cardoso nas telonas aconteceu na década de 1960, com ‘O Rei Pelé’ (1962) e ‘Imitando o Sol’ (1964). Ao todo, a Dama da TV superou a marca de 30 filmes — entre longas e curtas.

Entre os principais filmes estão ‘Terra Estrangeira’, de Walter Salles e Daniela Thomas, ‘Através da Janela’ (2000), de Tata Amaral (e que rendeu o Prêmio Lente de Cristal de Melhor Atriz no Festival de Cinema Brasileiro de Miami), ‘Copacabana’ (2001), de Carla Camuratti, e ‘O Outro Lado da Rua’ (2004), de Marcos Bernstein.

Confira os principais trabalhos para o cinema:

O Rei Pelé (1962)

Imitando o Sol (1964)

Terra Estrangeira (1995)

Através da Janela (2000)

Copacabana (2001)

O Outro Lado da Rua (2004)

Morte de Laura Cardoso

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos nesta terça-feira, 18. A morte da artista foi divulgada por sua família em seu perfil oficial no Instagram. O bisneto de Laura, Fernando Faria, que administra a página, publicou uma mensagem de despedida em homenagem à estrela.

A atriz morreu em casa, em São Paulo, de causas naturais. Laura Cardoso será velada na manhã desta terça, no Funeral Home, na Zona Oeste da capital paulista. A cerimônia começa às 8h e está prevista para terminar às 14h. O velório não será aberto ao público.

A publicação feita no perfil do Instagram destacou o legado da veterana como uma grande atriz que estará para sempre na memória do país.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, diz a mensagem oficial.