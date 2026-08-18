Atriz Laura Cardoso, pioneira da televisão, morre aos 98 anos

Uma das pioneiras da televisão brasileira e dona de uma carreira histórica que atravessou décadas, a atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos nesta terça-feira, 18.

A morte da artista foi divulgada por sua família em seu perfil oficial no Instagram. O bisneto de Laura, Fernando Faria, que administra a página, publicou uma mensagem de despedida em homenagem à estrela.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A atriz morreu em casa, em São Paulo, de causas naturais. Laura Cardoso será velada na manhã desta terça, no Funeral Home, na Zona Oeste da capital paulista. A cerimônia começa às 8h e está prevista para terminar às 14h. O velório não será aberto ao público.

A publicação feita no perfil do Instagram destacou o legado da veterana como uma grande atriz que estará para sempre na memória do país.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, diz a mensagem oficial.

Cardoso mantinha um contrato vitalício com a TV Globo e estava afastada das novelas desde 2019. Seu último papel na teledramaturgia foi a personagem Matilde Azevedo na novela ‘A Dona do Pedaço’, mas em outubro de 2025 ela participou pessoalmente da inauguração de sua estrela na Calçada da Fama dos Estúdios Globo e gravou a tradicional vinheta de fim de ano da emissora.

Trajetória

Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni nasceu no bairro paulistano do Bixiga em 1927 e era filha de imigrantes portugueses e iniciou sua carreira no radioteatro aos 15 anos.

Foi na Rádio Cosmos e em novelas de rádio que ela começou sua trajetória profissional e conheceu o marido, Fernando Baleroni, com quem teve duas filhas, Fernanda e Fátima, e que morreu na década de 1980.

Em 1952, Laura Cardoso estreou no programa ‘Tribunal do Coração’, na recém-inaugurada TV Tupi, e se tornou uma das pioneiras da televisão nacional. Ao longo do seu currículo, a artista somou mais de 100 trabalhos, incluindo mais de 60 novelas em canais como Tupi, Excelsior, Record, Cultura e Globo, onde estreou em 1981 na novela ‘Brilhante’.

Entre seus personagens mais marcantes estão Isaura, a mãe de Ruth e Raquel em ‘Mulheres de Areia’ (1993), e a icônica Guiomar de ‘A Viagem’ (1994). A artista colecionou prêmios importantes na carreira, incluindo o Shell de Teatro em 1990 e 1993, a Ordem do Mérito Cultural em 2006, e o Troféu APCA de melhor atriz por sua atuação como Sinhana no remake de 'Irmãos Coragem' (1995).

Outros trabalhos

A veterana também fez história no cinema com mais de 20 filmes e eternizou sua voz na dublagem brasileira. Laura dublou a personagem Betty no desenho ‘Os Flintstones’ nos anos 1960 e brilhou em longas como ‘Terra Estrangeira’ (1995) e ‘Através da Janela’ (2000), papel que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Miami.

Laura Cardoso defendia que o artista nunca deve deixar de trabalhar e tinha uma visão natural sobre a finitude. “A gente se aposenta quando vai embora”, disse ela em 2006.

Ela brincou sobre o tema em uma entrevista de 2019 à revista Quem: “É uma besteira ter medo da morte! Ela é imprevisível, mas inevitável. Amo a vida, agradeço a Deus por ter chegado a essa idade, mas a gente um dia vai embora”.