Governo autoriza licitação para nova rodoviária de Itaberaba

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A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) deu o pontapé inicial para a implantação do novo Terminal Rodoviário de Itaberaba, no território da Chapada Diamantina. O aviso de licitação que prevê a contratação da empresa responsável pelas obras foi publicado na edição desta quarta-feira, 5, do Diário Oficial do Estado (DOE).

O certame já tem data para ser realizado. A sessão pública para abertura dos envelopes contendo as propostas das concessionárias e construtoras interessadas está agendada para o próximo dia 24 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília).

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Investimentos

A construção do terminal faz parte do pacote de investimentos do Executivo estadual voltado ao fortalecimento da mobilidade regional e à modernização da malha de transporte intermunicipal.

Com a nova estrutura, a expectativa é garantir maior conforto, segurança e fluidez no fluxo diário de embarque e desembarque de passageiros, além de reordenar o tráfego de veículos pesados no perímetro urbano da cidade.

Próxima etapa

Após a análise das propostas, homologação do resultado e assinatura do contrato com a vencedora, a Seinfra vai emitir a ordem de serviço para o início das intervenções físicas, seguindo o cronograma estabelecido pelo órgão técnico.