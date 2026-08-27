Professores de Itabuna recebem formação sobre sustentabilidade, inovação e energia

Professores da rede estadual de ensino da Bahia participaram, nesta quinta-feira, 27, de uma formação realizada no Colégio Estadual Adeum Sauer, em Itabuna , no sul do estado. A atividade foi promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE , em parceria com a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) , com foco na disseminação de conhecimentos sobre sustentabilidade, inovação, energia e segurança no uso do gás natural.

A formação foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação , representada pela coordenadora pedagógica Jéssica Gouveia e pelo doutor em Educação Ravelli Souza.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conhecimento aplicado à realidade escolar

Entre os professores participantes, a formação foi avaliada como uma oportunidade para ampliar conhecimentos relacionados a temas presentes no cotidiano dos estudantes.

Coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Valdelice Soares Pinheiro, Verena Lima destacou o caráter interdisciplinar da temática . Segundo ela, assuntos relacionados à energia e à sustentabilidade podem ser incorporados a projetos e sequências didáticas desenvolvidas pelas escolas.

"É uma temática interdisciplinar. Aqui, eu trabalho com os professores da área de Exatas e Natureza. Já utilizamos no nosso dia a dia, nas temáticas e de forma interdisciplinar, com projetos e com sequências didáticas", afirmou.

O professor de Língua Portuguesa Ricardo Dantas, do Centro Territorial de Educação Integral Oscar Marinho Falcão (CETIOMF), também ressaltou a relação entre conhecimento e prática . Para ele, iniciativas como a formação ajudam a transformar conteúdos teóricos em conhecimentos aplicáveis ​​à realidade dos estudantes.

“É justamente uma transformação de pensamento, de conhecimento, para uma vivência prática na nossa realidade, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho”, disse.

Dantas avaliou ainda que os conteúdos apresentados podem dialogar com diferentes áreas do conhecimento e contribuir para a preparação dos estudantes para avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , além de outras etapas da vida acadêmica e profissional.

Para o professor de Biologia Leandro Reinaldo, também do CETIOMF, a discussão sobre sustentabilidade deve envolver não apenas os alunos, mas toda a comunidade escolar . “Vivemos num mundo que é finito, os recursos são finitos, então precisamos aprender a utilizá-los de forma equilibrada”, afirmou.

Sustentabilidade como responsabilidade coletiva

A coordenadora socioambiental da Bahiagás , Kaliana Fontes Magalhães, destacou que a parceria contribui para ampliar o acesso a informações sobre o gás natural e estimular iniciativas educacionais voltadas à sustentabilidade e à inovação. Segundo ela, a proposta também busca levar o conhecimento para além do ambiente escolar, alcançando as comunidades e promovendo a divulgação sobre segurança, uso do gás natural e desenvolvimento socioambiental.

A importância da educação para a prevenção também foi destacada pelo técnico de segurança do trabalho da Bahiagás , Fernando Muniz. De acordo com ele, a proposta é fazer com que o conhecimento compartilhado durante as atividades ultrapassem os muros da escola e cheguem às casas e comunidades dos estudantes.