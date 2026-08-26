EDUCAÇÃO
Professores aprovados são convocados para atuar na rede estadual da Bahia
Profissionais têm até 8 de setembro para enviar documentos e concluir processo de ingresso
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 88 professores aprovados em processos seletivos simplificados para atuar na rede estadual. A convocação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 26.
Do total, 73 profissionais foram chamados para a Educação Básica, sete para a Educação Profissional e outros oito para a função de professor orientador de Estágio em Saúde.
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Os convocados têm entre esta quarta-feira, 26, e 8 de setembro para apresentar a documentação exigida para o ingresso. A primeira etapa consiste no envio dos documentos digitalizadospara o e-mail [email protected], que serão submetidos à análise preliminar da Coordenação de Provimento e Movimentação.
Após a análise, os candidatos deverão apresentar presencialmente os documentos originais acompanhados de cópias. Em Salvador, o atendimento será realizado na sede da Secretaria da Educação, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.
Nos municípios do interior, a entrega deverá ser feita nos respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).
Entre os documentos solicitados estão:
- Diploma de formação compatível com a função;
- Carteira de identidade;
- CPF;
- Comprovante de residência;
- Declaração de inexistência de acúmulo de cargos públicos;
- Certidões negativas.
A convocação integra o processo de ingresso dos profissionais aprovados nos processos seletivos simplificados. A apresentação dentro do prazo e o cumprimento das exigências documentais são necessários para a continuidade do procedimento.