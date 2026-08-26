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Professores aprovados são convocados para atuar na rede estadual da Bahia

Profissionais têm até 8 de setembro para enviar documentos e concluir processo de ingresso

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
| Atualizada em
SEC Bahia convoca 88 professores aprovados em seleção simplificada
SEC Bahia convoca 88 professores aprovados em seleção simplificada - Foto: André Fofano/GOV Bahia

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 88 professores aprovados em processos seletivos simplificados para atuar na rede estadual. A convocação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 26.

Do total, 73 profissionais foram chamados para a Educação Básica, sete para a Educação Profissional e outros oito para a função de professor orientador de Estágio em Saúde.

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Os convocados têm entre esta quarta-feira, 26, e 8 de setembro para apresentar a documentação exigida para o ingresso. A primeira etapa consiste no envio dos documentos digitalizadospara o e-mail [email protected], que serão submetidos à análise preliminar da Coordenação de Provimento e Movimentação.

Após a análise, os candidatos deverão apresentar presencialmente os documentos originais acompanhados de cópias. Em Salvador, o atendimento será realizado na sede da Secretaria da Educação, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Nos municípios do interior, a entrega deverá ser feita nos respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

Entre os documentos solicitados estão:

  • Diploma de formação compatível com a função;
  • Carteira de identidade;
  • CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Declaração de inexistência de acúmulo de cargos públicos;
  • Certidões negativas.

A convocação integra o processo de ingresso dos profissionais aprovados nos processos seletivos simplificados. A apresentação dentro do prazo e o cumprimento das exigências documentais são necessários para a continuidade do procedimento.

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