Aproximar o universo da educomunicação do dia a dia escolar e estimular práticas que contribuam para o desenvolvimento das competências de leitura e escrita dos estudantes foi um dos objetivos da formação realizada nesta quarta-feira, 26, no Arquivo Público de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o encontro contou com a participação de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal.

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Docente da rede há 23 anos, Denise Andrade destacou a importância de iniciativas que ampliem as possibilidades de aprendizagem e aproximem diferentes projetos da realidade da sala de aula. Para ela, a formação também representa uma oportunidade de fortalecer o trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação.

“É uma parceria que contribui muito com o processo educativo. Santo Amaro está tendo um avanço maravilhoso na educação. A média esperada seria de 5,0, mas a unidade escolar onde eu trabalho [Escola Municipal Pedro Tomaz Pedreira] conseguiu saltar de 4,4 para 5,8. Quanto mais projetos e programas puderem somar com a sala de aula, com a educação, eu tenho certeza de que a educação no Brasil, de uma forma geral, vai melhorar muito”, disse.

Para Daniela da Cunha Reis, professora, coordenadora técnica da Educação dos anos iniciais do Ensino Fundamental e articuladora municipal do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), a formação continuada é um dos caminhos para acompanhar as demandas do processo de ensino e aprendizagem.

“Investir na formação continuada dos professores da rede municipal é fundamental para garantir a qualidade do ensino e atualizar as práticas pedagógicas em sala de aula”, afirmou.

Professores de Santo Amaro participam de formação sobre leitura e escrita - Foto: Catiane Leandro/Ag. A TARDE

O evento também dialogou com os desafios da alfabetização e do desenvolvimento da leitura e da escrita nos anos iniciais, etapa considerada fundamental para a trajetória escolar dos estudantes. Durante o encontro, foram também discutidas estratégias para incorporar conteúdos jornalísticos às atividades escolares e transformar fatos do cotidiano em oportunidades de aprendizagem.

As atividades foram mediadas pelas pedagogas do A TARDE Educação Fernanda Souza, mestre em Educação, e Isadora Cruz, mestre em Educação e Contemporaneidade.