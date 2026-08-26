Lauro de Freitas amplia inclusão para estudantes com necessidades específicas

Lorenzo Mendez Cabral, de 10 anos, tem altas habilidades e superdotação em matemática. Estudante do Colégio Municipal Dom Avelar, no Centro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, ele participa de atividades em uma sala de recursos multifuncionais - espaço que também atende quase 60 estudantes com necessidades específicas, incluindo crianças com autismo, altas habilidades e superdotação.

Por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE), oferecido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), Lorenzo e os demais estudantes participam de atividades voltadas ao desenvolvimento de suas potencialidades, considerando o ritmo de aprendizagem e os interesses de cada um.

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Segundo a Prefeitura, atualmente 1.727 estudantes com necessidades específicas estão matriculados e são acompanhados pela rede municipal de ensino de Lauro de Freitas. Para atender esse público, o município conta com:

534 profissionais de apoio;

33 professores de AEE;

22 salas de recursos multifuncionais.

O atendimento contempla estudantes da Educação Infantil, a partir dos 5 anos, até o Ensino Fundamental II, que reúne, em média, jovens de até 15 anos.

Nas unidades escolares, as estratégias são definidas de acordo com as necessidades de cada estudante. O trabalho inclui atividades pedagógicas complementares e ações voltadas ao desenvolvimento da autonomia, da participação e da aprendizagem.

Nas salas de recursos multifuncionais, o AEE complementa ou suplementa o trabalho realizado na sala de aula regular. Já o Plano Educacional Individualizado (PEI) orienta o planejamento das ações curriculares e articula o trabalho entre professores, equipe técnica e família.

1 de 3 Unidades escolares especializadas | Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

2 de 3 Unidades escolares especializadas | Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

3 de 3 Unidades escolares especializadas | Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Autismo é maioria entre estudantes atendidos

Entre os estudantes com necessidades específicas identificadas na rede municipal, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) representa o maior grupo, com 1.025 alunos.

Outros 672 estudantes possuem deficiência intelectual. Segundo levantamento da Semed, o grupo inclui condições como síndrome de Down, microcefalia e hidrocefalia. A rede também atende estudantes com deficiência física, deficiência de fala, baixa visão e outras condições sensoriais e múltiplas.

Para a diretora do Departamento de Inclusão e Diversidade na Educação, Aline Rosario, os dados são importantes para o planejamento das políticas públicas, mas o atendimento deve considerar as características e necessidades individuais de cada estudante.

“Por trás de cada número existe uma criança, uma família e uma história. Nosso trabalho parte dessa compreensão: identificar necessidades, acolher as famílias e apoiar as escolas na construção de estratégias que favoreçam o desenvolvimento. Incluir também é reconhecer capacidades e criar oportunidades para que cada estudante avance”, observou.

A política de inclusão também conta com o Núcleo de Atendimento Educacional Multidisciplinar (NAEM), estrutura da Secretaria Municipal de Educação que atua na mediação de conflitos, no enfrentamento ao bullying e no suporte biopsicossocial aos estudantes. As equipes especializadas são formadas por psicólogos e assistentes sociais, que desenvolvem ações em parceria com as unidades escolares.

Entre as atividades realizadas pelo NAEM estão:

rodas de conversa para fortalecimento de vínculos;

ações de conscientização e prevenção à violência escolar;

garantia de direitos e orientações para o aprimoramento das práticas pedagógicas inclusivas.

Para a secretária municipal de Educação, Tamires Andrade, ampliar as condições de atendimento é uma forma de transformar o princípio da inclusão em ações concretas no cotidiano escolar.

“Nosso compromisso é garantir que cada estudante seja acolhido em suas necessidades e tenha oportunidades para desenvolver suas potencialidades. Isso passa por profissionais preparados, atendimento especializado, estrutura e diálogo permanente com as famílias. Inclusão se constrói todos os dias, com cuidado, responsabilidade e garantia do direito de aprender”, destacou.

Tamires Andrade é secretária de Educação de Lauro de Freitas - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Lauro de Freitas terá novas salas de recursos

O município de Lauro de Freitas também obteve reconhecimento nacional com a aprovação, junto ao Governo Federal, da construção de cinco novas salas de recursos multifuncionais, previstas para 2027. A ampliação deverá reforçar a estrutura de Atendimento Educacional Especializado da rede municipal e aumentar o número de atendimento aos estudantes com necessidades específicas.