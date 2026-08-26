Bolsa de R$ 100 para estudantes de Salvador começa a ser paga em setembro

Estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de de Salvador contam agora com a Bolsa Presença - benefício mensal criado pela Prefeitura para estimular a frequência, fortalecer a permanência dos alunos na escola e contribuir para a redução da evasão escolar.

Lançado na noite desta terça-feira, 25, no Centro de Formação Emília Ferreiro, no bairro do Costa Azul, o programa atenderá 10 mil estudantes. O investimento será de R$ 1 milhão por mês, totalizando R$ 12 milhões por ano. No valor de R$ 100 mensais, a bolsa começará a ser paga a partir de setembro aos estudantes que cumprirem os critérios estabelecidos pelo programa. Para receber o benefício, será necessário:

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estar regularmente matriculado na rede municipal;

manter os dados cadastrais atualizados;

ter frequência mínima de 75% do período letivo em cada mês.

Entre os beneficiados está Genivalda Bispo dos Santos, de 83 anos, que retomou os estudos há cerca de três anos. Matriculada no Colégio Municipal Alfredo Amorim, ela decidiu voltar à sala de aula depois de acompanhar a formação dos filhos e netos.

“Eu lutei muito para formar meus filhos e meus netos. Depois de todo mundo formado, pensei: ‘Eu também tenho que estudar para poder me expressar nos lugares que eles vão me levar’. Eu fiz muitas amizades, conheci pessoas que eu não conhecia. Tem aniversário, tem passeio, é uma beleza. Eu só saio de lá quando aprender tudo. Enquanto eu não aprender tudo, eu não saio”, afirmou.

A vice-diretora da Escola Municipal Alfredo Amorim, localizada no Largo do Papagaio, Aline Ribeiro Oliveira, também participou do lançamento. Segundo ela, a unidade possui cerca de 200 estudantes matriculados na EJA, que funciona no período noturno. Para a gestora, o incentivo financeiro pode contribuir para a permanência de alunos que precisam conciliar os estudos com o trabalho e outras responsabilidades.

“Acho que esse incentivo que está sendo dado agora pela Prefeitura pode dar um retorno muito positivo, porque eles passam a ter uma ajuda de custo. Pode ser para tirar uma xerox, comprar um livro, pagar o transporte ou até mesmo comprar um lanche. Muitos deles são trabalhadores. Eu acho que vale a pena e acredito que vai incentivar para que eles retornem à escola e continuem estudando”, avaliou.

Incentivo à permanência

Para o secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, a criação da Bolsa Presença responde a uma demanda apresentada por educadores e pela comunidade escolar e representa mais uma estratégia para fortalecer a modalidade.

“Todas as políticas públicas educacionais pensadas hoje em Salvador olham para uma demanda principal apresentada pelos educadores e por toda a comunidade. Na EJA, essa demanda era justamente a criação, pela Prefeitura, de uma bolsa para estimular a frequência dos alunos que estão atualmente matriculados nas turmas de Educação de Jovens e Adultos”, disse.

Oprefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou que o benefício integra as ações da gestão municipal voltadas ao fortalecimento da EJA.

“Sabemos que muitos pais e mães de família, pessoas que já estão com idade avançada, naturalmente, para poder estudar, precisam deixar de trabalhar em determinado turno ou horário. Agora, eles vão receber essa bolsa. A Educação de Jovens e Adultos é voltada para pessoas que não foram alfabetizadas ou que estão fora da sala de aula e que nós conseguimos trazer de volta para a escola”, explicou Bruno.