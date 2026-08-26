TCE-BA capacita 64 mil pessoas para prevenir erros na gestão pública

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Criada para ampliar o conhecimento sobre gestão e uso de recursos públicos, a Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), já contabiliza 64.180 inscritos em 909 ações educacionais desde 2014.

As atividades somam 4.872 horas de formação e resultaram na emissão de mais de 36,5 mil certificados.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o diretor da ECPL, conselheiro Inaldo Araújo, o alcance da Escola é resultado de uma mudança na atuação da instituição, que ampliou o público atendido e deixou de concentrar as atividades nos servidores da própria Corte.

“O grande salto foi deixar de estar voltada apenas para os servidores do Tribunal e ampliar suas ações para gestores públicos, servidores de outros órgãos e todos aqueles que colaboram com a administração pública”, afirmou o conselheiro.

A lógica da instituição, segundo Inaldo, é atuar de forma preventiva.

“Quando fiscalizamos, estamos muitas vezes olhando para o passado, identificando e corrigindo erros. Quando orientamos e capacitamos, estamos olhando para o futuro”, explicou.

Formação chega à sociedade

A ECPL desenvolve iniciativas voltadas à sociedade, como o Programa Casa Aberta, o Ouvidoria vai à Escola e o Educação é da Nossa Conta – Na Estrada.

Entre 2016 e 2026, o Casa Aberta reuniu 5.199 estudantes baianos em 140 edições, com 561 horas de atividades voltadas à cidadania e ao controle social.

Os cursos da Escola são gratuitos e, embora tenham como público prioritário os servidores do TCE-BA, também são abertos a servidores de outros órgãos e à sociedade em geral, conforme a disponibilidade de vagas.