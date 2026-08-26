CONTROLE PÚBLICO
TCE-BA capacita 64 mil pessoas para prevenir erros na gestão pública
Corte ampliou atuação da unidade para gestores, servidores de outros órgãos
Criada para ampliar o conhecimento sobre gestão e uso de recursos públicos, a Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), já contabiliza 64.180 inscritos em 909 ações educacionais desde 2014.
As atividades somam 4.872 horas de formação e resultaram na emissão de mais de 36,5 mil certificados.
Segundo o diretor da ECPL, conselheiro Inaldo Araújo, o alcance da Escola é resultado de uma mudança na atuação da instituição, que ampliou o público atendido e deixou de concentrar as atividades nos servidores da própria Corte.
“O grande salto foi deixar de estar voltada apenas para os servidores do Tribunal e ampliar suas ações para gestores públicos, servidores de outros órgãos e todos aqueles que colaboram com a administração pública”, afirmou o conselheiro.
A lógica da instituição, segundo Inaldo, é atuar de forma preventiva.
“Quando fiscalizamos, estamos muitas vezes olhando para o passado, identificando e corrigindo erros. Quando orientamos e capacitamos, estamos olhando para o futuro”, explicou.
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Formação chega à sociedade
A ECPL desenvolve iniciativas voltadas à sociedade, como o Programa Casa Aberta, o Ouvidoria vai à Escola e o Educação é da Nossa Conta – Na Estrada.
Entre 2016 e 2026, o Casa Aberta reuniu 5.199 estudantes baianos em 140 edições, com 561 horas de atividades voltadas à cidadania e ao controle social.
Os cursos da Escola são gratuitos e, embora tenham como público prioritário os servidores do TCE-BA, também são abertos a servidores de outros órgãos e à sociedade em geral, conforme a disponibilidade de vagas.