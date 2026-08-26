I Circuito Enem movimenta três escolas estaduais em Salvador

Faltam apenas 74 dias para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Como parte das estratégias de revisão e reforço dos estudos, cerca de 200 alunos de três escolas da rede estadual de Salvador participaram, nesta quarta-feira, 26, do I Circuito Enem.

Promovida pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), por meio do Programa Universidade para Todos (UPT), a ação integrou o Plano de Mobilização Enem 2026, levando atividades preparatórias aos colégios estaduais Thales de Azevedo, Pedro Paulo Marques e Marques e Vila Canária.

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A reportagem de A TARDE esteve presente nas unidades escolares e acompanhou as atividades. Nos três colégios, os estudantes participaram de aulas voltadas para Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.

No Thales de Azevedo, o estudante Filipe Celestino, de 17 anos, que cursa o 3º ano do Ensino Médio, concilia a preparação para o exame com o trabalho. Ao chegar em casa, dedica parte da noite a videoaulas, resolução de questões e pesquisas na internet. O objetivo é ingressar no curso de Odontologia.

“Quando chego do trabalho, por volta das seis e meia ou sete da noite, entro no meu quarto, me tranco e me isolo para estudar. Assisto a videoaulas de professores que preparam conteúdos para cursinhos, faço muitas questões e também uso o YouTube e a internet para tirar dúvidas e aprender a resolvê-las”, detalhou.

Para Filipe, os aulões promovidos pela rede pública são importantes especialmente para estudantes que não têm condições de pagar por cursos preparatórios ou acesso amplo a recursos de estudo. Durante a atividade, ele destacou ter aproveitado as orientações sobre interpretação de questões de Literatura.

“Acho ideal, principalmente para outros estudantes que não têm condições de pagar por um curso ou de acessar outros recursos, que, infelizmente, não chegam para todos. Gosto bastante de aulas como essa porque elas mostram uma perspectiva diferente daquela que vemos normalmente. São professores qualificados e capacitados para oferecer esse tipo de preparação. Acho muito importante porque também consigo aprender muito com essas aulas”, afirmou.

Colégio Estadual Thales de Azevedo - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

A professora de História Patrícia Alves da Silva, que leciona no Thales de Azevedo há 15 anos, aponta a leitura e a interpretação de textos como algumas das principais dificuldades observadas entre os estudantes. Segundo ela, a escola trabalha ao longo do ano com diferentes estratégias, incluindo questões no formato do Enem, produção textual e atividades de oralidade.

“As principais dificuldades estão na leitura e interpretação de texto, algo comum entre muitos estudantes. A leitura frequente ajuda a desenvolver essas habilidades, que trabalhamos com atividades variadas e questões no estilo do Enem, especialmente durante a semana de provas”, explicou.

Para a professora, iniciativas como o Circuito Enem também têm um efeito sobre a confiança dos estudantes.

“Faz diferença porque é algo comum na rede particular e faz com que o aluno se sinta valorizado. Quando o poder público oferece uma iniciativa como essa, também prepara o estudante para uma nova postura diante da vida. A presença de outros professores, com novas abordagens e diferentes visões de mundo, amplia essa perspectiva e aproxima a linguagem do ensino médio da universidade”, afirmou Patrícia.

Preparação na reta final

I Circuito Enem no colégio Vila Canária - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

No Colégio Estadual Vila Canária, o estudante Vinícius West de Oliveira, de 18 anos, também cursa o 3º ano e utiliza diferentes ferramentas para organizar os estudos. Entre elas estão simulados do MEC Enem, o espaço do programa Mais Estudo e plataformas digitais como YouTube e TikTok.

Matemática e Ciências da Natureza estão entre as áreas que mais exigem atenção. Apesar de se considerar autodidata, Vinícius avalia que os aulões ajudam a ampliar a compreensão de conteúdos e a acompanhar mudanças nas regras do exame.

“Tenho usado bastante o MEC Enem, que oferece simulados com temporizador, o que ajuda a administrar o tempo de cada questão e da redação. Também faço parte do Mais Estudo e utilizo o espaço para estudar. Quando chego da escola, por volta das 14h30, começo minha rotina e, às 16h30, paro para revisar os conteúdos. Depois, uso plataformas como YouTube e até o TikTok para estudar. As pessoas veem o TikTok como um espaço de dancinhas, mas também é possível aprender por lá”, contou.

Sobre o Circuito Enem, o estudante considera que a iniciativa complementa a preparação individual. “Eu acho a iniciativa excepcional. Sou um pouco mais autodidato e gosto de estudar sozinho, mas reconheço a importância do aulão porque, muitas vezes, precisamos de alguém explicando para ter uma visão mais ampla do conteúdo. Em Redação, que é a área em que tenho mais domínio, por exemplo, há sempre um enriquecimento, porque as regras e o edital mudam a cada ano. Por isso, considero esses espaços de extrema importância e digo aos estudantes que têm essa oportunidade: 'aproveitem e participem'”, afirmou.

No Vila Canária, o professor de Filosofia e monitor de Redação do UPT, Matheus Cruz Santos, explicou que a programação também busca orientar os estudantes sobre aspectos práticos do exame, como documentação, alimentação, materiais permitidos e inscrição.

“A gente priorizou também as orientações burocráticas, como os documentos, a alimentação, os materiais necessários e a caneta adequada para a prova. Trouxemos ainda o relato de uma ex-aluna da escola, que hoje cursa Farmácia, para compartilhar a experiência de ingresso na universidade e mostrar aos estudantes as oportunidades que surgem, como bolsas, auxílios e o acesso à formação e aos conteúdos oferecidos por uma universidade pública”, explicou.

A atividade contou ainda com orientações específicas para a Redação. Para Matheus, mesmo os estudantes que não conseguiram manter uma rotina de estudos durante todo o ano ainda podem aproveitar o período que antecede a prova.

“Com certeza, ainda dá tempo, principalmente para praticar a redação. Podemos ler textos que receberam nota mil para entender a estrutura e os elementos necessários para uma boa redação. Não significa seguir um padrão único, mas conhecer os aspectos que precisam ser cumpridos. Por isso, é importante continuar lendo, escrevendo e tirando dúvidas com os professores”, afirmou.

Mobilização em 49 municípios

Circuito Enem leva aulões gratuitos a escolas estaduais - Foto: Douglas Amaral

A primeira edição do circuito ocorre até sexta-feira, 28, com atividades em 65 unidades escolares distribuídas por 49 municípios baianos. A estratégia reúne estudantes de diferentes escolas em unidades escolhidas para receber os aulões.

Além da revisão de conteúdos, a programação inclui momentos motivacionais e relatos de estudantes da rede que já ingressaram na universidade. A proposta trabalha conteúdos cobrados no Enem a partir de questões e eixos temáticos, estimulando leitura, interpretação, análise, raciocínio e resolução de problemas.

A programação também inclui dicas sobre os conteúdos mais cobrados e orientações sobre as possibilidades de ingresso no ensino superior a partir da nota obtida no exame.