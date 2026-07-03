Enem 2026 bate recorde e supera 5 milhões de inscritos

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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 5.055.818 inscritos, o maior número de participantes desde 2022, representando um aumento de 47,1%. O balanço preliminar foi divulgado nesta sexta-feira, 3, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Entre as principais novidades desta edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, medida que buscou ampliar o acesso ao exame.

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Outra mudança foi a expansão dos locais de aplicação: 95 novos municípios passaram a integrar a lista de cidades onde as provas serão realizadas, permitindo que mais candidatos façam o exame próximo de casa.

Neste ano, as provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

Atendimento especializado

Também nesta sexta-feira, 3, o Inep divulgou o resultado dos pedidos de atendimento especializado. Os participantes podem consultar o status da solicitação na Página do Participante.

Quem teve a solicitação indeferida poderá apresentar recurso até esta sexta-feira, 3, enviando documentação que comprove a condição que justifica o atendimento solicitado. O resultado dos recursos será divulgado na próxima sexta-feira, 10, também na Página do Participante.

Principal porta de entrada para o ensino superior

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).