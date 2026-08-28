Baiana conquista bolsa para estudar na Inglaterra

A trajetória da engenheira Érica Alves Bezerra, 32 anos, começou no sertão baiano, às margens do Rio São Francisco, e agora ganha um novo destino: a Inglaterra. Natural de Paulo Afonso, ela foi a única baiana entre os 18 brasileiros selecionados para a Chevening Scholarship, programa internacional de bolsas de estudo para cursos de mestrado no Reino Unido.

Nesta edição, o processo seletivo reuniu 89 mil inscritos. Érica cursará mestrado em Planejamento de Transportes na University of Leeds, no Norte da Inglaterra.

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A conquista encerra, por enquanto, um ciclo profissional de dez anos na área de transportes e abre caminho para uma nova etapa acadêmica. Egressa do curso técnico em Eletrotécnica do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) de Itaparica, em Paulo Afonso, ela estudou em escolas públicas desde o Ensino Fundamental.

A formação técnica, concluída em 2011, foi o primeiro passo da trajetória que a levaria à Engenharia Elétrica e, posteriormente, ao setor de mobilidade e transportes.

“O curso técnico foi uma semente que me fez querer sonhar sempre mais alto. Em 2016, comecei como estagiária na Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) Metrô Bahia, em Salvador, onde trabalhei por dez anos e adquiri muita experiência até este mês, quando pedi desligamento do cargo de Analista de Engenharia de Operação de Trens para realizar este sonho”, relata.

A trajetória acadêmica de Érica também foi marcada pela conquista de bolsas de estudo. Em 2013, utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ela ingressou na graduação em Engenharia Elétrica, na Universidade Salvador (Unifacs), por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Durante a graduação, também participou de projetos de iniciação científica. Em 2018, conquistou uma bolsa para cursar o mestrado profissional em Regulação e Indústria de Energia, também na Unifacs.

Para a engenheira, a nova oportunidade representa também a possibilidade de inspirar jovens que enxergam na educação um caminho para alcançar novos espaços.

Érica afirma sentir-se “honrada e muito grata” pela conquista e destaca que sua trajetória foi construída a partir de oportunidades encontradas na educação pública. “É marcada por oportunidades conquistadas por meio da educação pública”, ressalta.

Planos para Paulo Afonso

Érica planeja aplicar conhecimentos de mobilidade urbana em Paulo Afonso - Foto: Mateus Alves

Com a experiência que pretende adquirir no Reino Unido, Érica já projeta formas de aplicar o conhecimento em sua cidade natal. O objetivo é contribuir para estudos e projetos voltados à mobilidade urbana em Paulo Afonso.

“Após o mestrado, quero contribuir para melhorias na mobilidade urbana, incluindo estudos sobre a implantação de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e projetos de microacessibilidade em Paulo Afonso. A ideia é ampliar o acesso da população a emprego, educação, saúde e, consequentemente, a mais qualidade de vida”, revela.

A Chevening Scholarship é um programa de bolsas para estudantes de diferentes países interessados em realizar cursos de mestrado em universidades do Reino Unido. As bolsas têm duração de um ano e oferecem financiamento para a realização dos estudos.