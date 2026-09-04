Estudantes da rede municipal de ensino de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, participaram, nesta semana, do Tour Pedagógico do Ingresso IFBA 2027.

A iniciativa, realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação, proporcionou aos estudantes a oportunidade de conhecer as dependências do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus Simões Filho, incluindo espaços acadêmicos, laboratórios e áreas de convivência.

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Durante a ação, foram realizadas palestras com o objetivo de apresentar aos estudantes a importância e as oportunidades oferecidas pelos cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica. A programação destacou a formação acadêmica, técnica e profissional disponibilizada pelo IFBA.

De acordo com a coordenadora de equipe, Aline Macedo, a iniciativa contribuiu para aproximar os estudantes das possibilidades oferecidas pela instituição.

“A ação possibilitou que esses jovens conhecessem, de forma mais próxima, as oportunidades de formação oferecidas pela instituição, contribuindo para ampliar seus horizontes acadêmicos e profissionais, estimular a continuidade dos estudos e fortalecer o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade”, afirmou.

1 de 4 Tour Pedagógico leva estudantes de Simões Filho para conhecer o IFBA | Foto: Divulgação

2 de 4 Tour Pedagógico leva estudantes de Simões Filho para conhecer o IFBA | Foto: Divulgação

3 de 4 Tour Pedagógico leva estudantes de Simões Filho para conhecer o IFBA | Foto: Divulgação

4 de 4 Tour Pedagógico leva estudantes de Simões Filho para conhecer o IFBA | Foto: Divulgação

Segundo a gerente de Inovação de Ensino e Articuladora do Projeto, Jandiara Bitencourt, “as visitas ao campus e a convivência com alunos e professores têm, nestes anos, rompido barreiras, mostrando para cada educando que eles são capazes de sonhar e acreditar em seu potencial, escrevendo cada capítulo da sua própria história”.

Também contribuíram para a realização do Tour Pedagógico do Ingresso IFBA 2027 Ricardo Barros, assistente da coordenação; Marcelo Vitor Ribeiro, João Cláudio Santos e Deusdedite Cerqueira, da equipe de divulgação; Carlos Cruz, técnico de Laboratório em Eletromecânica; e Josimar Machado e Lucian Melo, técnicos de Laboratório em Mecânica.