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EDUCAÇÃO

Candeias celebra 7 de Setembro com desfiles nos distritos

Mais de 400 estudantes participaram das atividades na Colônia

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Distritos Iniciam comemorações cívicas com grandes desfiles
Distritos Iniciam comemorações cívicas com grandes desfiles - Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

As comemorações pelo 7 de Setembro em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, começaram pelos distritos. Na quarta-feira, 2, a Colônia recebeu o primeiro desfile cívico da programação, com a participação de mais de 400 estudantes. Já na quinta-feira, 3, foi a vez de Passagem dos Teixeira, onde três escolas levaram às ruas apresentações sobre diversidade cultural, meio ambiente e a formação da sociedade brasileira.

Na Colônia, estudantes das escolas Argentina Castelo Branco, Silvio Marback e da Creche Caminho do Saber desfilaram pelas ruas da localidade acompanhados por duas bandas musicais. Com o tema “Brasil de todas as cores e tons”, a programação reuniu coreografias, gritos de guerra e mensagens relacionadas à cidadania e ao sentimento de pertencimento ao país.

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A sustentabilidade também esteve entre os assuntos apresentados. Alguns pelotões utilizaram fantasias confeccionadas com materiais recicláveis, associando a celebração da Independência a questões ambientais.

A tradição do desfile no distrito também foi destacada pela coordenadora da Secretaria Municipal da Educação, Marolina Viturina. “Desde 1992 estamos fazendo esse desfile que abrilhanta o distrito. Fico feliz porque a comunidade também faz questão de prestigiar esse ato, que reflete o nosso orgulho de ser brasileiro”, afirmou.

Em Passagem dos Teixeira, as escolas Alda Adriana, Ivonice Sotero e Padre Manoel de Nóbrega participaram do desfile na manhã de quinta-feira, 3. A proposta também foi inspirada no tema “Brasil de Todas as Cores e Tons”, com apresentações que buscaram destacar a pluralidade cultural e a diversidade do país.

Desfiles cívicos em Candeias resgatam a história da Independência na Bahia
Desfiles cívicos em Candeias resgatam a história da Independência na Bahia - Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

Durante o percurso, os estudantes apresentaram alas dedicadas aos Povos Originários, às águas brasileiras, à fauna, às raízes africanas e aos imigrantes. Os temas abordaram diferentes povos, culturas, histórias e elementos naturais que fazem parte da identidade brasileira.

Para o secretário municipal da Educação, Gilvanei Pereira, a data também deve ser utilizada para estimular reflexões sobre a história do país. “Essa data além de comemorativa ela deve ser reflexiva, pois pouco ainda se fala que a verdadeira liberdade começou aqui na Bahia, e Passagem dos Teixeira foi um dos locais de batalha contra os invasores portugueses”, declarou.

A programação nos distritos segue nesta sexta-feira, 4, com desfile em Passé. No feriado de 7 de Setembro, na segunda-feira, 7, as atividades serão encerradas com desfiles de escolas da sede e do colégio militar.

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Bahia candeias Educação

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