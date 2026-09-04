Candeias celebra 7 de Setembro com desfiles nos distritos

As comemorações pelo 7 de Setembro em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, começaram pelos distritos. Na quarta-feira, 2, a Colônia recebeu o primeiro desfile cívico da programação, com a participação de mais de 400 estudantes. Já na quinta-feira, 3, foi a vez de Passagem dos Teixeira, onde três escolas levaram às ruas apresentações sobre diversidade cultural, meio ambiente e a formação da sociedade brasileira.

Na Colônia, estudantes das escolas Argentina Castelo Branco, Silvio Marback e da Creche Caminho do Saber desfilaram pelas ruas da localidade acompanhados por duas bandas musicais. Com o tema “Brasil de todas as cores e tons”, a programação reuniu coreografias, gritos de guerra e mensagens relacionadas à cidadania e ao sentimento de pertencimento ao país.

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A sustentabilidade também esteve entre os assuntos apresentados. Alguns pelotões utilizaram fantasias confeccionadas com materiais recicláveis, associando a celebração da Independência a questões ambientais.

A tradição do desfile no distrito também foi destacada pela coordenadora da Secretaria Municipal da Educação, Marolina Viturina. “Desde 1992 estamos fazendo esse desfile que abrilhanta o distrito. Fico feliz porque a comunidade também faz questão de prestigiar esse ato, que reflete o nosso orgulho de ser brasileiro”, afirmou.

Em Passagem dos Teixeira, as escolas Alda Adriana, Ivonice Sotero e Padre Manoel de Nóbrega participaram do desfile na manhã de quinta-feira, 3. A proposta também foi inspirada no tema “Brasil de Todas as Cores e Tons”, com apresentações que buscaram destacar a pluralidade cultural e a diversidade do país.

Desfiles cívicos em Candeias resgatam a história da Independência na Bahia - Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

Durante o percurso, os estudantes apresentaram alas dedicadas aos Povos Originários, às águas brasileiras, à fauna, às raízes africanas e aos imigrantes. Os temas abordaram diferentes povos, culturas, histórias e elementos naturais que fazem parte da identidade brasileira.

Para o secretário municipal da Educação, Gilvanei Pereira, a data também deve ser utilizada para estimular reflexões sobre a história do país. “Essa data além de comemorativa ela deve ser reflexiva, pois pouco ainda se fala que a verdadeira liberdade começou aqui na Bahia, e Passagem dos Teixeira foi um dos locais de batalha contra os invasores portugueses”, declarou.

A programação nos distritos segue nesta sexta-feira, 4, com desfile em Passé. No feriado de 7 de Setembro, na segunda-feira, 7, as atividades serão encerradas com desfiles de escolas da sede e do colégio militar.