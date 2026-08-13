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Candeias celebra 68 anos com programação cívica nesta sexta-feira

Comemorações incluem apresentações de Toque Dez e Simone Morena

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Candeias celebra 68 anos nesta sexta com shows na Central de Abastecimento
Candeias celebra 68 anos nesta sexta com shows na Central de Abastecimento - Foto: Divulgação | Prefeitura de Candeias

O município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), completa 68 anos de emancipação política nesta sexta-feira, 14. Para marcar a data, a festa conta com uma programação que reúne atos cívicos, celebração religiosa e shows gratuitos ao longo do dia.

As atividades começam às 6h, com a tradicional alvorada de fogos. Às 8h, será realizado o hasteamento das bandeiras de Candeias, da Bahia e do Brasil, na Praça Doutor Gualberto Dantas Fontes.

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Na sequência, às 9h, o prefeito Eriton Ramos e sua comitiva participam da Missa Solene no Santuário de Nossa Senhora das Candeias. A programação cívica será encerrada às 10h, com uma Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores.

A partir das 18h, a comemoração segue com shows na Central de Abastecimento, espaço que também recebeu as festividades do São João. A programação musical terá apresentações de André Nascimento e convidados, Toque Dez, Thammy e Simone Morena.

As celebrações pelos 68 anos de Candeias também devem continuar ao longo do mês, com a realização de entregas e ordens de serviço na sede do município e nos distritos.

Programação

  • Ato cívico
  • 6h: Alvorada
  • 8h: Hasteamento das bandeiras, na Praça Dr. Gualberto Dantas Fontes
  • 9h: Missa Solene, no Santuário de Nossa Senhora das Candeias
  • 10h: Sessão Solene, na Câmara Municipal
  • Festa
  • 18h: André Nascimento e convidados
  • 20h: Toque Dez
  • 22h: Thammy
  • 0h: Simone Morena
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Bahia candeias Educação

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