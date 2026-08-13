EDUCAÇÃO
Candeias celebra 68 anos com programação cívica nesta sexta-feira
Comemorações incluem apresentações de Toque Dez e Simone Morena
O município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), completa 68 anos de emancipação política nesta sexta-feira, 14. Para marcar a data, a festa conta com uma programação que reúne atos cívicos, celebração religiosa e shows gratuitos ao longo do dia.
As atividades começam às 6h, com a tradicional alvorada de fogos. Às 8h, será realizado o hasteamento das bandeiras de Candeias, da Bahia e do Brasil, na Praça Doutor Gualberto Dantas Fontes.
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Na sequência, às 9h, o prefeito Eriton Ramos e sua comitiva participam da Missa Solene no Santuário de Nossa Senhora das Candeias. A programação cívica será encerrada às 10h, com uma Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores.
A partir das 18h, a comemoração segue com shows na Central de Abastecimento, espaço que também recebeu as festividades do São João. A programação musical terá apresentações de André Nascimento e convidados, Toque Dez, Thammy e Simone Morena.
As celebrações pelos 68 anos de Candeias também devem continuar ao longo do mês, com a realização de entregas e ordens de serviço na sede do município e nos distritos.
Programação
- Ato cívico
- 6h: Alvorada
- 8h: Hasteamento das bandeiras, na Praça Dr. Gualberto Dantas Fontes
- 9h: Missa Solene, no Santuário de Nossa Senhora das Candeias
- 10h: Sessão Solene, na Câmara Municipal
- Festa
- 18h: André Nascimento e convidados
- 20h: Toque Dez
- 22h: Thammy
- 0h: Simone Morena