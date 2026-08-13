Candeias celebra 68 anos com programação cívica nesta sexta-feira

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O município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), completa 68 anos de emancipação política nesta sexta-feira, 14. Para marcar a data, a festa conta com uma programação que reúne atos cívicos, celebração religiosa e shows gratuitos ao longo do dia.

As atividades começam às 6h, com a tradicional alvorada de fogos. Às 8h, será realizado o hasteamento das bandeiras de Candeias, da Bahia e do Brasil, na Praça Doutor Gualberto Dantas Fontes.

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Na sequência, às 9h, o prefeito Eriton Ramos e sua comitiva participam da Missa Solene no Santuário de Nossa Senhora das Candeias. A programação cívica será encerrada às 10h, com uma Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores.

A partir das 18h, a comemoração segue com shows na Central de Abastecimento, espaço que também recebeu as festividades do São João. A programação musical terá apresentações de André Nascimento e convidados, Toque Dez, Thammy e Simone Morena.

As celebrações pelos 68 anos de Candeias também devem continuar ao longo do mês, com a realização de entregas e ordens de serviço na sede do município e nos distritos.

Programação