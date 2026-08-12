Bahia divulga prazo para professores solicitarem licença-prêmio em dinheiro

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Professores da rede estadual da Bahia poderão solicitar, a partir de 24 de agosto, a conversão da licença-prêmio em dinheiro. Ao todo, serão disponibilizadas mil licenças para o segundo semestre de 2026. O prazo para realizar a solicitação termina em 28 de agosto.

Os docentes interessados deverão fazer o pedido exclusivamente pelo Portal de Serviços do RH Bahia, preenchendo o requerimento disponível no link https://rhbahia.ba.gov.br/login.

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A licença-prêmio é um benefício destinado aos servidores efetivos do Estado da Bahia. O direito corresponde a três meses de licença a cada cinco anos de efetivo e ininterrupto exercício.

Conforme o cronograma, a lista classificatória será publicada até 12 de setembro. Os servidores poderão apresentar recursos entre os dias 14 e 16 de setembro. Já o resultado final está previsto para 1º de outubro, quando poderá ter início a concessão do benefício.