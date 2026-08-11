Aulão prepara estudantes da Bahia para Enem 2026

Cerca de quatro mil estudantes da rede estadual de ensino da Bahia participaram, nesta terça-feira, 11, do Aulão Prepara Enem 2026, realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), a iniciativa integra as ações de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada para o ensino superior no país.

O encontro reuniu estudantes de colégios de Salvador e da Região Metropolitana e contou com revisões dos conteúdos mais recorrentes no exame, atividades de motivação, acolhimento e orientações para os candidatos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o secretário de Educação do Estado, Marcius Gomes, o aulão representa uma etapa de uma preparação que vem sendo construída ao longo de todo o ano letivo. Segundo ele, além da revisão dos conteúdos, a proposta é fortalecer a confiança dos estudantes da rede pública na disputa por uma vaga no ensino superior.

“O Enem é a porta de entrada para o sistema superior, mas também reconhecemos que as estratégias utilizadas por essa rede para melhorar as aprendizagens começam a se instituir”, afirmou.

O secretário destacou ainda os resultados obtidos por estudantes da rede pública baiana e defendeu que a origem escolar não seja vista como um fator de inferioridade na disputa por uma vaga na universidade.

“Os números não têm demonstrado isso. Nós somos uma das principais redes que aprovam no Sisu. Mais de 20 mil estudantes, nos últimos anos, têm acessado o ensino superior”, disse.

Programação Aulão do Enem 2026

Aulão Prepara Enem 2026 reúne quatro mil estudantes na Concha Acústica em Salvador - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

A programação foi apresentada pelo ator Sulivã Bispo, conhecido pelo personagem Koanza, e contou com palestra da jornalista Jéssica Senra e animação do DJ LA. As revisões foram conduzidas pelos professores Noslen Borges, em Linguagens e Redação; Vitor Soares, em Ciências Humanas; Eric Barretto, em Matemática; e Samuel Cunha, em Ciências da Natureza. O evento também teve apresentação do grupo infantil do bloco afro Mãe Debále.

Em entrevista à reportagem de A TARDE, o professor Noslen Borges destacou que, mesmo para quem não conseguiu manter uma rotina de estudos durante todo o ano, ainda é possível melhorar o desempenho na reta final. Segundo ele, o período deve ser usado para intensificar a preparação, principalmente com a resolução de questões e a prática de redação.

“Ainda dá tempo. A gente tem aí três meses praticamente para o Enem e agora tem que ser um intensivão, né? Tem que dar uma intensificada”, afirmou.

Noslen recomenda que os estudantes aumentem a frequência de produção textual e busquem acompanhamento para identificar e corrigir os erros.

“Agora, vai ter que fazer de duas a três redações por semana, desde que você entregue para um professor corrigir, receba a correção, olhe onde errou, pra fazer de novo e melhorar na próxima redação”, explicou.

Além da redação, o professor orienta os candidatos a resolverem questões de provas anteriores e revisarem conteúdos recorrentes. Na área de Linguagens, ele destaca interpretação e compreensão de texto, funções da linguagem, figuras de linguagem, variação linguística e gêneros textuais.

“Primeiro, interpretação e compreensão de texto. Isso é fato, a prova é constituída disso. Muito mais compreensão até do que interpretação de texto”, disse.

A representante do Ministério da Educação (MEC), Kátia Helena, também destacou a importância da mobilização para que os estudantes compreendam que o Enem pode representar uma mudança não apenas individual, mas também para suas famílias e comunidades.

“Quando eles [estudantes] chegam lá, eles não chegam sozinhos. Tá chegando quem veio antes deles, e eles são uma fonte de inspiração para outros da sua família, irmãos, primos, e que eles têm uma grande responsabilidade sobre o futuro da sua própria vida”, afirmou.

Segundo ela, o Enem possibilita diferentes formas de acesso ao ensino superior por meio das políticas federais, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

“Você sabe que, por meio das políticas federais, a gente tem três formas de ingresso a partir do Enem. A primeira delas é o Sisu, em que depois você vai se qualificar para uma vaga numa universidade federal. Outra possibilidade é o Prouni, que são bolsas para universidades federais, e uma terceira oportunidade é o Fies”, explicou.

Ela reforçou ainda a importância de os estudantes comparecerem aos dois dias de aplicação do exame, marcados para 8 e 15 de novembro. “É muito importante que os alunos façam os dois dias de prova do Enem. Não adianta fazer só um. E é muito, muito importante que eles entendam que essa hora é a hora da virada”, disse.

Entre ansiedade e planos para a universidade

O clima entre os estudantes reunidos na Concha Acústica misturava expectativa, ansiedade e planos para o futuro.

Aos 17 anos, Gabriel Andrade, aluno do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Helena Magalhães, contou que tem dedicado cerca de seis horas diárias aos estudos para alcançar o objetivo de ingressar na universidade. “Estou estudando, acordado para estudar e dar o meu melhor no Enem”, afirmou. Entre os cursos que pretende disputar estão Medicina e Direito.

Já Alice Dantas, estudante do 1º ano também no Helena Magalhães, ainda tem dois anos até realizar o exame como concluinte, mas já iniciou a preparação. Ela conta que participa de simulados aos sábados e mantém um cronograma de estudos.

Apesar da antecedência, Alice admite sentir ansiedade com a chegada do momento de prestar o exame. A estudante aponta as disciplinas de Exatas como sua principal dificuldade e afirma que pretende ingressar na universidade assim que concluir o Ensino Médio.

Apoio aos estudantes

Aulão Prepara Enem 2026 promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) em parceria com o Ministério da Educação (MEC) - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Segundo o professor Noslen Borges, lidar com a ansiedade passa também por diminuir o peso atribuído ao exame. Segundo ele, o estudante deve compreender a prova como parte de uma trajetória, e não como uma definição de toda a sua vida.

“A prova não é o fim da vida de ninguém. É só uma parte do processo. Então não precisa entrar com muito desespero por causa disso”, afirmou.

A preparação oferecida pela SEC também inclui suporte para estudantes que ainda não concluíram a inscrição no Enem. Durante o evento, foram disponibilizados computadores e acesso à internet para auxiliar no preenchimento de etapas como a escolha do idioma estrangeiro e o questionário socioeconômico.

A ação faz parte da mobilização da rede estadual para ampliar a participação dos estudantes no exame e reforçar, além do conteúdo pedagógico, a confiança dos jovens na possibilidade de ingresso no ensino superior.

Segundo a representante do MEC, Kátia Helena, entre as estratégias para reduzir a ausência dos estudantes está o incentivo financeiro do programa Pé-de-Meia. Os concluintes do Ensino Médio que participarem dos dois dias de prova também recebem um incentivo de R$ 200.

“Os concluintes do ensino médio que fizerem os dois dias da prova do Enem também receberão R$ 200 no ano que vem, assim que tiver efetivada a aprovação e a confirmação de que eles participaram dos dois dias de prova”, afirmou.

Exame será realizado em novembro

Em 2026, o Enem será aplicado em 10 mil novos locais de prova. A ampliação tem como objetivo facilitar o acesso dos estudantes ao exame, reduzir a necessidade de deslocamento para outros municípios e ampliar a participação de concluintes.

No primeiro domingo de provas, em 8 de novembro, os candidatos responderão a 45 questões de Linguagens - sendo 40 de Língua Portuguesa e cinco de língua estrangeira (inglês ou espanhol) -, além de 45 questões de Ciências Humanas e da redação.

Já no segundo domingo, em 15 de novembro, serão aplicadas 45 questões de Matemática e outras 45 de Ciências da Natureza.