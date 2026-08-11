ALERTA
Ventania atinge praia de Salvador com rajadas de até 43,2 km/h
Alerta de vendaval se estende para outras regiões da cidade
A Praia do Flamengo foi palco de ventania na manhã desta terça-feira, 11. De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil (Codesal), foram registrados ventos de cerca de 43,2 km/h no local.
Além do ponto turístico, Salvador registrou ventos fortes nos bairros de Canabrava e Valéria, que marcaram 37,1 km/h e com 31 km/h, respectivamente. A frente fria e 4 está associada a um cavado e deve permanecer nos próximos dias, com possíveis ocorrências de chuvas fracas a moderadas.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), outros 100 municípios baianos estão sob aviso de vendaval, de grau de severidade de perigo potencial, com ventos que variam entre 40 km/h e 60 km/h.
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Confira lista de cidades afetadas:
- Abaíra
- América Dourada
- Andaraí
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barra do Mendes
- Barreiras
- Barro Alto
- Bom Jesus da Lapa
- Boninal
- Bonito
- Boquira
- Botuporã
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Buritirama
- Caculé
- Caetité
- Cafarnaum
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canápolis
- Canarana
- Candiba
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Caturama
- Central
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Érico Cardoso
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Guanambi
- Ibiassucê
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igaporã
- Ipupiara
- Iraquara
- Irecê
- Itaguaçu da Bahia
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacobina
- João Dourado
- Juazeiro
- Jussara
- Jussiape
- Lagoa Real
- Lajedinho
- Lapão
- Lençóis
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macaúbas
- Malhada
- Mansidão
- Matina
- Miguel Calmon
- Mirangaba
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mucugê
- Mulungu do Morro
- Muquém do São Francisco
- Nova Redenção
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Presidente Dutra
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio do Pires
- Ruy Barbosa
- Santa Maria da Vitória
- Santa Rita de Cássia
- Santana
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- São Gabriel
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanque Novo
- Tapiramutá
- Uibaí
- Umburanas
- Urandi
- Utinga
- Várzea Nova
- Wagner
- Wanderley
- Xique-Xique