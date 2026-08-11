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ALERTA

Ventania atinge praia de Salvador com rajadas de até 43,2 km/h

Alerta de vendaval se estende para outras regiões da cidade

Franciely Gomes
Por
Orla da Praia do Flamengo
Orla da Praia do Flamengo - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A Praia do Flamengo foi palco de ventania na manhã desta terça-feira, 11. De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil (Codesal), foram registrados ventos de cerca de 43,2 km/h no local.

Além do ponto turístico, Salvador registrou ventos fortes nos bairros de Canabrava e Valéria, que marcaram 37,1 km/h e com 31 km/h, respectivamente. A frente fria e 4 está associada a um cavado e deve permanecer nos próximos dias, com possíveis ocorrências de chuvas fracas a moderadas.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), outros 100 municípios baianos estão sob aviso de vendaval, de grau de severidade de perigo potencial, com ventos que variam entre 40 km/h e 60 km/h.

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Confira lista de cidades afetadas:

  • Abaíra
  • América Dourada
  • Andaraí
  • Angical
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barra do Mendes
  • Barreiras
  • Barro Alto
  • Bom Jesus da Lapa
  • Boninal
  • Bonito
  • Boquira
  • Botuporã
  • Brejolândia
  • Brotas de Macaúbas
  • Brumado
  • Buritirama
  • Caculé
  • Caetité
  • Cafarnaum
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Campo Formoso
  • Canápolis
  • Canarana
  • Candiba
  • Carinhanha
  • Casa Nova
  • Catolândia
  • Caturama
  • Central
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Érico Cardoso
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Gentio do Ouro
  • Guanambi
  • Ibiassucê
  • Ibipeba
  • Ibipitanga
  • Ibitiara
  • Ibititá
  • Ibotirama
  • Igaporã
  • Ipupiara
  • Iraquara
  • Irecê
  • Itaguaçu da Bahia
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacobina
  • João Dourado
  • Juazeiro
  • Jussara
  • Jussiape
  • Lagoa Real
  • Lajedinho
  • Lapão
  • Lençóis
  • Licínio de Almeida
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Macaúbas
  • Malhada
  • Mansidão
  • Matina
  • Miguel Calmon
  • Mirangaba
  • Morpará
  • Morro do Chapéu
  • Mucugê
  • Mulungu do Morro
  • Muquém do São Francisco
  • Nova Redenção
  • Novo Horizonte
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Ourolândia
  • Palmas de Monte Alto
  • Palmeiras
  • Paramirim
  • Paratinga
  • Piatã
  • Pilão Arcado
  • Pindaí
  • Presidente Dutra
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Rio de Contas
  • Rio do Antônio
  • Rio do Pires
  • Ruy Barbosa
  • Santa Maria da Vitória
  • Santa Rita de Cássia
  • Santana
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • São Gabriel
  • Seabra
  • Sebastião Laranjeiras
  • Sento Sé
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Sobradinho
  • Souto Soares
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Tanque Novo
  • Tapiramutá
  • Uibaí
  • Umburanas
  • Urandi
  • Utinga
  • Várzea Nova
  • Wagner
  • Wanderley
  • Xique-Xique
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Tags

defesa civil Salvador ventania

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