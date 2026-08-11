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Consulta, vacina e mais: Costa Azul terá serviços gratuitos no sábado

Espaço contará ainda com inscrições em programas assistenciais e atendimento para animais

Luiza Nascimento
Por
Viver Salvador nos Bairros
Viver Salvador nos Bairros - Foto: Bruno Concha/ Secom PMS

O bairro Costa Azul, em Salvador, vai receber um mutirão gratuito no próximo sábado, 15, que contará com diversos serviços sociais, de saúde e também voltado aos animais. A 12ª edição do Viver Salvador nos Bairros acontecerá na Praça Recanto Feliz, das 8h às 13h.

No local, a população terá acesso a serviços nas áreas de saúde, assistência social, cidadania e emprego, além de atividades de cultura, esporte e lazer como:

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  • Consultas médicas;
  • vacinação;
  • cuidados odontológicos;
  • orientações sobre Infecções Sexualmente Transmisíveis (ISTs);
  • emissão da segunda via do Cartão SUS;
  • terapias integrativas e complementares;
  • vacinação para animais;
  • atualização e informações sobre o Cadastro Único (CadÚnico);
  • inscrição no Minha Casa, Minha Vida;
  • orientações sobre Centros de Referência de Assistência Social (Cras);
  • emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea);
  • Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm);
  • Escritório Público;
  • SAC do Empreendedor;
  • Defesa Civil de Salvador (Codesal);
  • serviços da Neoenergia Coelba.

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Programa já realizou 20 mil atendimentos

O programa Viver Salvador nos Bairros já soma mais de 20 mil atendimentos. Na edição anterior, realizada no último sábado, 8, foram contabilizados 2.227 atendimentos.

A ação ocorreu no Campo da Comunidade do Jacaré, no Parque São Cristóvão, e reuniu moradores da região ao longo da manhã.

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Costa Azul Salvador Saúde

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