Consulta, vacina e mais: Costa Azul terá serviços gratuitos no sábado

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O bairro Costa Azul, em Salvador, vai receber um mutirão gratuito no próximo sábado, 15, que contará com diversos serviços sociais, de saúde e também voltado aos animais. A 12ª edição do Viver Salvador nos Bairros acontecerá na Praça Recanto Feliz, das 8h às 13h.

No local, a população terá acesso a serviços nas áreas de saúde, assistência social, cidadania e emprego, além de atividades de cultura, esporte e lazer como:

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Consultas médicas;

vacinação;

cuidados odontológicos;

orientações sobre Infecções Sexualmente Transmisíveis (ISTs);

emissão da segunda via do Cartão SUS;

terapias integrativas e complementares;

vacinação para animais;

atualização e informações sobre o Cadastro Único (CadÚnico);

inscrição no Minha Casa, Minha Vida;

orientações sobre Centros de Referência de Assistência Social (Cras);

emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea);

Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm);

Escritório Público;

SAC do Empreendedor;

Defesa Civil de Salvador (Codesal);

serviços da Neoenergia Coelba.

Programa já realizou 20 mil atendimentos

O programa Viver Salvador nos Bairros já soma mais de 20 mil atendimentos. Na edição anterior, realizada no último sábado, 8, foram contabilizados 2.227 atendimentos.

A ação ocorreu no Campo da Comunidade do Jacaré, no Parque São Cristóvão, e reuniu moradores da região ao longo da manhã.