SALVADOR
Consulta, vacina e mais: Costa Azul terá serviços gratuitos no sábado
Espaço contará ainda com inscrições em programas assistenciais e atendimento para animais
O bairro Costa Azul, em Salvador, vai receber um mutirão gratuito no próximo sábado, 15, que contará com diversos serviços sociais, de saúde e também voltado aos animais. A 12ª edição do Viver Salvador nos Bairros acontecerá na Praça Recanto Feliz, das 8h às 13h.
No local, a população terá acesso a serviços nas áreas de saúde, assistência social, cidadania e emprego, além de atividades de cultura, esporte e lazer como:
- Consultas médicas;
- vacinação;
- cuidados odontológicos;
- orientações sobre Infecções Sexualmente Transmisíveis (ISTs);
- emissão da segunda via do Cartão SUS;
- terapias integrativas e complementares;
- vacinação para animais;
- atualização e informações sobre o Cadastro Único (CadÚnico);
- inscrição no Minha Casa, Minha Vida;
- orientações sobre Centros de Referência de Assistência Social (Cras);
- emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea);
- Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm);
- Escritório Público;
- SAC do Empreendedor;
- Defesa Civil de Salvador (Codesal);
- serviços da Neoenergia Coelba.
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Programa já realizou 20 mil atendimentos
O programa Viver Salvador nos Bairros já soma mais de 20 mil atendimentos. Na edição anterior, realizada no último sábado, 8, foram contabilizados 2.227 atendimentos.
A ação ocorreu no Campo da Comunidade do Jacaré, no Parque São Cristóvão, e reuniu moradores da região ao longo da manhã.