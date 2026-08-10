Taxistas cobram aprovação de projeto que põe fim ao Kiss & Fly

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O Projeto de Lei nº 108/2026, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz (PSDB), que põe fim às cancelas no Aeroporto de Salvador, voltou a ser debatido durante a Tribuna Popular da 39ª Sessão Ordinária, na tarde desta segunda-feira, 10.

O representante da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, discursou em defesa da aprovação da matéria, sob a justificativa dos prejuízos que o sistema conhecido como “Kiss & Fly”, destinado ao embarque e desembarque no equipamento, vem causando à sociedade e à categoria.

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“Nós, taxistas, ainda estamos sob ameaça de termos que pagar caução de R$ 100 mil e R$ 30 mil mensalmente”, destacou Paim.

A proposição de Muniz proíbe a cobrança de tarifa para acesso às áreas de embarque e desembarque de passageiros em Salvador. O texto também veda a cobrança da taxa de R$ 10 e a instalação de cancelas do sistema “Kiss & Fly” na área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador.

Transferência de outorga

O dirigente da AGT também reivindicou que a Prefeitura destrave os trâmites necessários à cessão de direitos e à transferência de outorgas de táxi, conforme previsto na Lei Federal nº 15.271/2025.

Segundo ele, a gestão municipal tem adotado critérios rigorosos e resistido à liberação automática dos processos na Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), gerando impasses e cobranças das associações da categoria na capital baiana.

Os vereadores Randerson Leal (Podemos), líder da oposição, e Sílvio Humberto (PSB) manifestaram apoio à causa dos taxistas. “Pode contar com o nosso mandato, um serviço de grande importância para a nossa cidade, mas que tem passado por muitos desafios”, reiterou Sílvio Humberto.