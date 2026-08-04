Aulão Prepara ENEM 2026 incentiva 4 mil estudantes da rede estadual, na Concha Acústica do TCA

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, irá se transformar em uma grande sala de aula como parte da preparação para o futuro dos estudantes da rede estadual. O aulão Prepara Enem 2026, marcado para o dia 11 de agosto, às 13h, visa oferecer apoio pedagógico para o Exame Nacional do Ensino Médio, por meio da revisão de conteúdos destinada aos jovens. A iniciativa é uma parceria da Secretaria da Educação da Bahia (SEC) com o Ministério da Educação (MEC).

A ação atenderá 4 mil concluintes da 3ª série do Ensino Médio, além de 320 professores e coordenadores pedagógicos de 80 unidades escolares de Salvador e da Região Metropolitana, localizadas em um raio de 100 km da capital baiana. A lista de participantes prioriza as unidades escolares que registraram os menores índices de inscritos confirmados, levando a mobilização e o incentivo para os estudantes que precisam de um estímulo extra para buscar uma vaga no Ensino Superior.

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A programação inclui debates sobre como a educação transforma realidades e cria oportunidades. Além disso, os estudantes terão revisões práticas divididas em blocos de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, totalmente direcionadas aos assuntos com maior incidência na prova.

Acolhimento e bem-estar

Pensando no acolhimento e bem-estar emocional dos estudantes, o encontro promoverá dinâmicas preparadas para motivar e tranquilizar os jovens nos dois dias de aplicação das provas. A leitura também será incentivada com sorteios de livros, com o objetivo de enriquecer o vocabulário e a bagagem cultural dos participantes.

Para os estudantes que ainda não concluíram a inscrição, será oferecido suporte tecnológico em um espaço equipado com computadores e acesso à internet. A iniciativa garante que os candidatos possam confirmar a opção de idioma estrangeiro e preencher o questionário socioeconômico corretamente.

Prepara Enem 2026

O Prepara Enem 2026 tem por finalidade fortalecer as estratégias de democratização do acesso ao Ensino Superior, por meio da ampliação da participação dos estudantes da rede estadual no Exame Nacional do Ensino Médio 2026. Na edição anterior, realizada na Arena A Tarde, em Salvador, a iniciativa reuniu 1.200 estudantes e contou com a participação dos professores Noslen Borges, Vina Queiroz e Wagner Aguiar, além do estudante de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Matheus Moreira, egresso da rede estadual.