Formação debate uso de novas tecnologias em sala de aula

Uma pesquisa divulgada pela Opera, empresa norueguesa de navegadores e agentes de Inteligência Artificial (IA), revelou que 78% dos estudantes entrevistados utilizam ferramentas de IA para estudar. Segundo o levantamento, a IA deixou de ser uma novidade para se tornar uma ferramenta presente na rotina de estudos.

Diante desse cenário, o uso responsável e crítico das novas tecnologias também passa a fazer parte dos desafios da educação, que precisa preparar os estudantes não apenas para utilizar essas ferramentas, mas para avaliar informações, identificar conteúdos confiáveis e compreender os impactos da tecnologia no cotidiano.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Essa perspectiva que dialoga diretamente com a educação midiática, esteve entre os temas discutidos durante uma formação voltada aos professores da rede municipal de ensino de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Realizado nesta terça-feira, 11, no Centro Universitário Famec, o encontro foi promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, e ocorreu nos turnos matutino e vespertino.

As atividades foram mediadas pela mestre em Educação Fernanda Souza e pela coordenadora do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino.

Formação prepara educadores para novos desafios

De acordo com o professor de Português, Carlos Alberto Magalhães, “a inteligência artificial é para completar, não é para substituir a inteligência humana. É isso que precisamos entender. A partir disso, podemos utilizá-la como auxílio nos nossos trabalhos pedagógicos”.

Para a professora de Inglês, Eunice dos Reis, a formação chega em um momento oportuno, "visto que temos uma demanda de estudantes que utilizam as redes sociais de maneiras indevidas e, para nós, enquanto professores, colocar isso em sala de aula e aplicar o que aprendemos hoje é muito relevante”.

Presente no encontro, o secretário municipal de Educação (Seduc), professor Márcio Neves, destacou a presença cada vez maior das novas tecnologias na rotina das crianças, adolescentes e jovens e defendeu a formação dos professores para lidar com esse cenário.

“A IA tem sido utilizada, muitas vezes, de uma forma equivocada, e estamos em um debate enriquecedor da rede municipal para a formação de professores, no qual eles vão ter a oportunidade de trazer para a nossa rede, para os nossos estudantes, esse debate, mostrando a necessidade de ter cuidado com as leituras de mundo em às quais eles são expostos. Então, essa formação do Jornal TARDE traz um alerta, além de promover a esse professor um instrumento de trabalho que vai reproduzir, na rede, uma reflexão”, afirmou.

Conexão Estudantil amplia debate com estudantes

A discussão sobre tecnologia, informação e cidadania também integra a programação do projeto Conexão Estudantil 2026, que teve início na segunda-feira, 10, na rede municipal de ensino de Camaçari. Em sua segunda edição, a iniciativa segue até sexta-feira, 14, com atividades voltadas à integração e ao diálogo entre estudantes das redes municipal e estadual de ensino.

Além da educação midiática, a programação aborda temas como meio ambiente, saúde, combate à violência contra a mulher e bullying.

“É uma necessidade coletiva. A nossa pauta este ano também está inserida nessa questão das novas mídias, nas novas linguagens tecnológicas e nas pautas sociais, como, por exemplo, o combate à violência em relação à mulher, pautas antirracistas e tantas outras pautas que estão vinculadas aos docentes, aos não docentes e também aos educandos”, explicou o secretário Márcio.

A agenda inclui ainda rodas de conversa e visitas técnicas e culturais, que devem beneficiar cerca de 800 estudantes de dez escolas públicas da sede e da orla de Camaçari.

Nesta quarta-feira, 12, as atividades acontecem na Escola Municipal Cosme de Farias, às 9h, e, às 14h, no Centro de Educação Municipal de Camaçari (CEMC). Na quinta-feira, 13, a programação segue com visitas técnicas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), em Camaçari. Às 9h, participam estudantes da Escola Municipal Denise Tavares. Às 14h, será a vez dos alunos da Escola Municipal Santo Antônio.

Na sexta-feira, 14, a programação será dedicada a visitas culturais na Praia do Forte. Às 10h, estudantes da Escola Municipal Anísio Teixeira visitarão o Castelo Garcia D'Ávila. Às 13h30, o grupo conhecerá o Projeto Baleia Jubarte.