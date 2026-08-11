4 mil estudantes lotam Concha Acústica para Aulão do Enem

Cerca de quatro mil estudantes da Rede Estadual de Ensino da Bahia tiveram uma tarde de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, nesta terça-feira, 11.

O Aulão Prepara ENEM, promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), reuniu estudantes de 80 escolas de Salvador e da Região Metropolitana, em uma programação com revisão de conteúdos, resolução de questões, estratégias para a prova e momentos de interação.

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Cerca de 320 professores e coordenadores pedagógicos também estiveram no encontro, que organizaram um acolhimento com informações sobre cursos, formas de ingresso, bolsas e políticas de permanência das universidades públicas baianas para os estudantes. As provas serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro.

Revisão para chegar mais preparado

A sequência de aulas trouxe conteúdos de todas as áreas avaliadas no ENEM. Em Linguagens e Redação, Noslen Borges trabalhou interpretação de textos, estrutura da redação e estratégias para obter uma boa pontuação. Vitor Soares conduziu a revisão de Ciências Humanas com conteúdos recorrentes, atualidades e interpretação de mapas e gráficos. Em Matemática, Eric Barretto apresentou estratégias de resolução, comentou questões e retomou competências cobradas no exame. Fechando os blocos, Samuel Cunha revisou Ciências da Natureza, relacionando Biologia, Física e Química a temas como meio ambiente, saúde e sustentabilidade.

Aos 17 anos, Larissa Souza, estudante da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Professor Hermano Gouveia Neto, em Lauro de Freitas, vê na iniciativa uma oportunidade de troca e inspiração entre os estudantes. “É muito importante participar dessa experiência coletiva, porque podemos incentivar e inspirar outras pessoas a se envolverem e se motivarem a estudar mais", relata a jovem, que pretende cursar Medicina.

Entre os blocos, psicólogas e educadores físicos conduziram momentos de respiração, relaxamento e alongamento, ajudando os estudantes a recuperarem a concentração antes da aula seguinte. Para André Giffoni da Cunha, professor de Educação Física e Artes do Colégio Estadual de Tempo Integral de Barra de Pojuca, em Camaçari, a iniciativa também contribui para a formação dos jovens ao unir conhecimento, cultura e interação. “Este momento une cultura, educação e interação social, permitindo que os estudantes troquem experiências e ampliem seus conhecimentos. É uma oportunidade importante para fortalecer a preparação para o ENEM e contribuir para o desenvolvimento dos nossos jovens”, destacou.

Conhecimento que vai além da prova

A programação também contou com momentos voltados para outros aspectos da preparação. Um deles foi o painel interativo “Educação e mobilidade social: caminhos para transformar realidades”, ministrado por Magali Moraes, com participação da jornalista e influenciadora Jéssica Senra; do influenciador Gabriel Nascimento (Gabreta); e da advogada Chirley Santos. A conversa abordou educação, escolhas, motivação, disciplina e organização da rotina de estudos, levando os estudantes à reflexão sobre os caminhos que podem construir a partir da Educação.

Para Ariana Barbosa da Silva Santos, 18 anos, estudante da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual de Tempo Integral Edivaldo Brandão Correia, no bairro Bela Vista, em Salvador, o aulão representa uma oportunidade importante para quem estuda na rede pública. “A iniciativa foi maravilhosa. Eu super apoio que outros aulões sejam realizados nos próximos anos.”

O Aulão Prepara ENEM integra as estratégias da SEC para ampliar a participação dos estudantes da rede estadual no exame e fortalecer as oportunidades de acesso ao Ensino Superior. A programação foi transmitida ao vivo pelo canal da TVE Bahia no YouTube através do link https://www.youtube.com/live/6ipNECzKkIg?is=ix3wcMmUaG7f7uYg, e pelo canal de televisão TV Educa Bahia.

A Bahia é o terceiro Estado brasileiro com mais estudantes aprovados em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). Em 2026, a Bahia ultrapassou a marca de 23 mil aprovados, mantendo, pelo segundo ano consecutivo, o crescimento no número de estudantes selecionados pelo sistema.