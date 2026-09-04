Gabaritos do Encceja 2026 já estão disponíveis para consulta

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Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 já podem consultar os gabaritos oficiais das provas objetivas. As respostas foram divulgadas nesta quarta-feira, 3, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os inscritos podem acessar os gabaritos na seção “Provas e Gabaritos” do portal do Inep. As listas reúnem as respostas corretas das avaliações aplicadas em 23 de agosto e estão organizadas por área de conhecimento.

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Quem realizou o exame em busca da certificação de conclusão do ensino fundamental respondeu a questões de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, história e geografia.

Para a certificação do ensino médio, as provas abordaram as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; e ciências humanas e suas tecnologias.

Além das provas objetivas, os participantes também produziram uma redação. Os resultados individuais do Encceja 2026 estão previstos para serem divulgados em 14 de dezembro.

O exame avalia competências e habilidades desenvolvidas pelos participantes tanto no processo escolar quanto em experiências extraescolares. Os resultados podem ser utilizados pelas secretarias de Educação e institutos federais que aderem ao exame como referência para os processos de certificação de conclusão do ensino fundamental e médio, de acordo com os critérios estabelecidos por cada instituição certificadora.