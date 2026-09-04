EDUCAÇÃO
Gabaritos do Encceja 2026 já estão disponíveis para consulta
Inep divulgou respostas oficiais das provas aplicadas em 23 de agosto
Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 já podem consultar os gabaritos oficiais das provas objetivas. As respostas foram divulgadas nesta quarta-feira, 3, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os inscritos podem acessar os gabaritos na seção “Provas e Gabaritos” do portal do Inep. As listas reúnem as respostas corretas das avaliações aplicadas em 23 de agosto e estão organizadas por área de conhecimento.
Quem realizou o exame em busca da certificação de conclusão do ensino fundamental respondeu a questões de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, história e geografia.
Para a certificação do ensino médio, as provas abordaram as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; e ciências humanas e suas tecnologias.
Além das provas objetivas, os participantes também produziram uma redação. Os resultados individuais do Encceja 2026 estão previstos para serem divulgados em 14 de dezembro.
O exame avalia competências e habilidades desenvolvidas pelos participantes tanto no processo escolar quanto em experiências extraescolares. Os resultados podem ser utilizados pelas secretarias de Educação e institutos federais que aderem ao exame como referência para os processos de certificação de conclusão do ensino fundamental e médio, de acordo com os critérios estabelecidos por cada instituição certificadora.