EDUCAÇÃO
Encceja 2026 aplica provas neste domingo; confira locais
Candidatos podem consultar o cartão de confirmação no site do Inep
As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) serão aplicadas neste domingo, 23, em todos os estados e no Distrito Federal. Os candidatos já podem consultar os locais de aplicação no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.
Gratuito, o Encceja é destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade considerada adequada para cada nível de ensino. A partir do desempenho obtido na avaliação, os participantes podem solicitar a certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, conforme os requisitos estabelecidos.
Horários
A aplicação será dividida em dois turnos. Pela manhã, os portões serão abertosàs 8h e fechados às 8h45, seguindo o horário de Brasília. As provas terão início às 9h e serão encerradas às 13h.
No período da tarde, a abertura dos portões ocorrerá às 14h30, com fechamento às 15h15. A prova começará às 15h30 e terminará às 20h30.
Os participantes devem conferir antecipadamente o endereço indicado no cartão de confirmação para evitar atrasos no dia do exame.
Conteúdos avaliados
Os participantes que buscam a certificação do ensino fundamental serão avaliados por meio de quatro provas objetivas, que abrangem diferentes áreas do conhecimento. Entre os conteúdos estão:
- Ciências Naturais;
- Matemática;
- Língua Portuguesa;
- Língua Estrangeira Moderna;
- Artes;
- Educação Física;
- História;
- Geografia;
- Filosofia;
- Sociologia;
- Redação.