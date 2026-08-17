Encceja 2026 aplica provas neste domingo; confira locais

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As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) serão aplicadas neste domingo, 23, em todos os estados e no Distrito Federal. Os candidatos já podem consultar os locais de aplicação no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

Gratuito, o Encceja é destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade considerada adequada para cada nível de ensino. A partir do desempenho obtido na avaliação, os participantes podem solicitar a certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, conforme os requisitos estabelecidos.

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Horários

A aplicação será dividida em dois turnos. Pela manhã, os portões serão abertosàs 8h e fechados às 8h45, seguindo o horário de Brasília. As provas terão início às 9h e serão encerradas às 13h.

No período da tarde, a abertura dos portões ocorrerá às 14h30, com fechamento às 15h15. A prova começará às 15h30 e terminará às 20h30.

Os participantes devem conferir antecipadamente o endereço indicado no cartão de confirmação para evitar atrasos no dia do exame.

Conteúdos avaliados

Os participantes que buscam a certificação do ensino fundamental serão avaliados por meio de quatro provas objetivas, que abrangem diferentes áreas do conhecimento. Entre os conteúdos estão: