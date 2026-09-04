Mais de 6 mil estudantes integram fanfarras da rede estadual da Bahia

As fanfarras da rede estadual de ensino da Bahia estão nos últimos preparativos para os desfiles cívicos de 7 de Setembro. Ao todo, 119 grupos participarão das celebrações da Independência do Brasil na capital e no interior, reunindo milhares de estudantes em apresentações que combinam música, dança, coreografias e trabalho coletivo.

Em Salvador e na Região Metropolitana, sete unidades escolares devem levar cerca de 430 estudantes aos desfiles. No interior, outras 112 escolas de 95 municípios mobilizam mais de seis mil integrantes, em cidades como Novo Horizonte, Mucugê, Itabuna, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Barreiras e Paulo Afonso.

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Durante os ensaios, os estudantes afinam os instrumentos, repassam o repertório e ajustam as coreografias para as apresentações. As fanfarras também funcionam como espaços de formação artística e cultural, estimulando o aprendizado da música instrumental, da dança e o desenvolvimento de atividades coletivas.

Entre os jovens que irão se apresentar no Campo Grande, em Salvador, está Maria Eduarda Paixão Santana, de 17 anos. Regente da Fanfarra e Banda Marcial do Colégio Estadual de Tempo Integral Raphael Serravalle, ela integra o grupo há três anos e iniciou sua trajetória como bombista.

Hoje, a estudante é responsável por orientar os colegas e ajudar a manter o ritmo e a harmonia durante as apresentações. “É uma experiência maravilhosa e extremamente prazerosa. Exige muita disciplina, paciência e entrega total. O trabalho em equipe é fundamental”, afirma.

Também bombista, Maria Eduarda do Amor Divino, de 16 anos, encontrou na banda a oportunidade de ampliar sua experiência com a percussão. “A gente ama fazer isso e trabalha muito em equipe. Treinamos para dar o nosso melhor na avenida, porque o sucesso da banda depende de cada um”, conta.

Para João Pedro, integrante do mesmo grupo há um ano e meio, o desfile representa a oportunidade de compartilhar com o público o resultado do trabalho desenvolvido pelos estudantes. “O 7 de Setembro é um momento muito aguardado por todos nós. Queremos transmitir a energia do nosso grupo, porque a música tem o poder de impactar, transformar e tocar profundamente as pessoas”.