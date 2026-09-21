Pé-de-Meia inicia pagamentos nesta segunda; veja quem recebe e quanto

Siga o A TARDE no Google

O pagamento do incentivo financeiro-educacional do Governo Federal, Pé-de-Meia, começa nesta segunda-feira, 21, em todo país. O calendário de setembro segue até o dia 28 e organiza os depósitos de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

Neste ciclo, recebem o incentivo os estudantes que tiveram pelo menos 80% de frequência nas aulas da rede pública. A parcela também marca o início dos pagamentos mensais do segundo semestre de 2026 para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem pode receber o benefício

Para participar do programa, é necessário cumprir os critérios estabelecidos pelo governo. Podem receber a poupança os estudantes que:

Estão matriculados no ensino médio da rede pública e têm entre 14 e 24 anos, ou são alunos da EJA com idade entre 19 e 24 anos;

Faziam parte, até 7 de fevereiro de 2025, de família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário-mínimo por pessoa;

Possuem CPF regularizado;

Mantêm frequência mínima de 80% nas aulas;

São aprovados ao final de cada ano letivo para garantir o incentivo relacionado à conclusão;

Participam do Enem no último ano do ensino médio.

No caso dos estudantes do ensino médio regular, os valores referentes à aprovação escolar e à participação no Enem ficam acumulados e só podem ser retirados após a conclusão de todo o ensino médio. Os depósitos, porém, são contabilizados ao longo dos três anos do curso.

Onde consultar os pagamentos

A situação no programa e as informações sobre as parcelas podem ser acompanhadas pelos próprios estudantes. A consulta está disponível por meio de:

Aplicativo CAIXA Tem;

Consulta Pé-de-Meia;

Aplicativo Benefícios Sociais CAIXA;

Portal Cidadão da CAIXA;

Fale Conosco do MEC, pelo telefone 0800 616161.

Quanto o estudante pode receber

Criado pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia funciona como uma poupança destinada a estudantes de baixa renda matriculados na rede pública. Os valores são pagos ao longo da permanência no ensino médio e variam conforme a matrícula, a frequência, a conclusão do curso e a participação no Enem.

Para quem cursa o ensino médio regular, os pagamentos são divididos da seguinte forma:

Incentivo Matrícula: R$ 200, pago uma vez por ano;

R$ 200, pago uma vez por ano; Incentivo Frequência: até R$ 1.800 por ano, distribuídos em nove parcelas de R$ 200;

até R$ 1.800 por ano, distribuídos em nove parcelas de R$ 200; Incentivo Conclusão: R$ 1.000 por ano, acumulados até o fim dos três anos, totalizando R$ 3.000;

R$ 1.000 por ano, acumulados até o fim dos três anos, totalizando R$ 3.000; Incentivo Enem: R$ 200, em parcela única.

Para os estudantes da EJA, a divisão é diferente:

Incentivo Matrícula: R$ 200 por ano;

R$ 200 por ano; Incentivo Frequência: até R$ 900 por semestre, em quatro parcelas de R$ 225;

até R$ 900 por semestre, em quatro parcelas de R$ 225; Incentivo Conclusão: até R$ 3.000, acumulados até a conclusão do ensino médio;

até R$ 3.000, acumulados até a conclusão do ensino médio; Incentivo Enem: R$ 200, em parcela única.

Parte dos valores pode ser movimentada durante o período escolar, enquanto os recursos vinculados à conclusão do ensino médio permanecem guardados para saque posterior, desde que o estudante cumpra as condições previstas pelo programa.

Somados todos os incentivos, o valor acumulado pode chegar a R$ 9.200 por estudante ao longo do ensino médio.