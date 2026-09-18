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EDUCAÇÃO

Projeto SETA lança e-book sobre educação inclusiva e antirracista

Conteúdo é direcionado para profissionais de educação e da sociedade civil

Gustavo Nascimento
Por
Projeto SETA
Projeto SETA - Foto: Divulgação

O Projeto SETA (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista) lança na quinta-feira, 24, o e-book “Orientações de Acessibilidade Antirracista na Educação”, que traz uma abordagem inédita sobre a educação antirracista e a anticapacitista.

O lançamento do livro digital será realizado na sede do Geledés, em São Paulo, uma das instituições que formam a aliança do Projeto SETA. O evento terá transmissão ao vivo no canal do Projeto SETA no Youtube.

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Capa do e-book “Orientações de Acessibilidade Antirracista na Educação”
Capa do e-book “Orientações de Acessibilidade Antirracista na Educação” - Foto: Divulgação

Luciana Ribeiro, especialista em Educação do Projeto SETA, explicou a importância da obra na luta contra o racismo e o capacitismo, que segundo ela “não são opressões separadas”.

“O racismo e o capacitismo se alimentam mutuamente e se agravam quando interseccionalizadas com outras categorias, como gênero e classe. Uma abordagem verdadeiramente inclusiva não pode reproduzir o capacitismo, o racismo, o sexismo ou qualquer outra forma de opressão. Essas dimensões precisam ser enfrentadas de forma articulada, não isolada”, explica Luciana.

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O livro digital conta com recursos interativos, com links de acesso a vídeos, leis e outros assuntos complementares. Com projeto gráfico feito pela Espiral, uma consultoria especializada no segmento, o material será disponibilizado em formato digital, com recursos de acessibilidade inseridos e pode ser baixado em www.projetoseta.org.br.

Educação inclusiva e antirracista

Construído de forma autoral pela equipe de Educação do SETA, o conteúdo é destinado às pessoas que atuam na comunidade escolar e, ainda, aquelas interessadas e comprometidas com uma educação inclusiva e antirracista.

A obra traz metodologias de ensino que valorizam as diversas formas de saber, com uma visão interseccional que congrega para as práticas pedagógicas e apresenta uma articulação com o Desenho Universal para a Aprendizagem.

Além de quem atua na área educacional, o livro digital proporciona conhecimento para a sociedade civil, assumindo o espaço de um conjunto de possibilidades com a finalidade de promover debates sobre o tema nas relações interpessoais.

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Tags

Educação Inclusão projeto seta

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