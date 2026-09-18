Salvador ganha duas novas escolas após investimento de R$ 21,7 milhões

Duas escolas municipais de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, foram reconstruídas e passaram a integrar um complexo educacional com capacidade para atender mais de 1,2 mil estudantes. As unidades do Calafate e 15 de Outubro foram entregues nesta quinta-feira, 17, com novos espaços para atividades pedagógicas, esportivas e de convivência.

Juntas, as escolas receberam R$ 21,7 milhões em investimentos e somam 5,3 mil metros quadrados de área construída.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As estruturas contam com:

Salas de aula climatizadas;

Piscina;

Laboratórios;

Quadra esportiva;

Auditório;

Sala de leitura;

Espaço para Atendimento Educacional Especializado (AEE);

Áreas de recreação.

Com investimentos em infraestrutura, novas unidades de ensino passam a oferecer áreas esportivas, auditório e piscina - Foto: Igor Santos / Secom PMS

A reconstrução também ampliou a capacidade de atendimento das duas unidades. A Escola Municipal do Calafate passou de 280 para 560 vagas, distribuídas em oito salas de aula. Já a 15 de Outubro, que anteriormente atendia cerca de 300 estudantes, agora possui dez salas e capacidade para aproximadamente 700 alunos.

“São duas grandes escolas climatizadas, uma colada com a outra e com todos os ingredientes necessários para uma educação de qualidade. Uma delas oferece o Ensino Fundamental I, enquanto a outra atende o Ensino Fundamental II. Com isso, as crianças vão estudar do primeiro ao nono ano sem precisar se deslocar para unidades de outros bairros”, destacou o prefeito Bruno Reis.

Antes da reconstrução, as duas escolas funcionavam em espaços adaptados. Segundo Bruno Reis, a mudança faz parte da ampliação da infraestrutura da rede municipal. “Acabamos com isso, mudamos essa realidade. E é por isso que, a cada ano, estamos melhorando a qualidade da educação de Salvador. Com a entrega dessas duas escolas, a gente ultrapassa a marca de R$ 500 milhões investidos na construção de novas estruturas de ensino na nossa cidade”, completou.

Salvador investe R$ 21,7 milhões em duas novas escolas climatizadas - Foto: Igor Santos / Secom PMS

Além das salas de aula, os estudantes passam a contar com ambientes destinados a diferentes práticas de aprendizagem. Entre eles estão laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de artes, sala de leitura, auditório e espaços para atividades esportivas.

Para Marta Teixeira, diretora da Escola Municipal 15 de Outubro, a nova estrutura modifica as condições de trabalho e aprendizagem. “Quando a estrutura melhora, o conhecimento aumenta, a aprendizagem flui, o professor vem com mais alegria trabalhar e o aluno vem com mais prazer para estudar e crescer nesse processo”, afirmou.

Na Escola Municipal do Calafate, a diretora Andréia Santana também destacou os novos espaços disponíveis para os estudantes. “Hoje temos laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra, auditório e uma linda sala de leitura. É um sonho realizado, uma escola completa que vai proporcionar equidade e, sobretudo, dignidade”, avaliou.

As unidades atendem diferentes etapas do Ensino Fundamental e, por estarem localizadas próximas uma da outra, permitem que estudantes da região tenham acesso às etapas do 1º ao 9º ano sem a necessidade de deslocamento para escolas de outros bairros.