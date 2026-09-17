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Estudantes de Lauro de Freitas apresentam projetos em Feira de Ciência

Alunos apresentaram experimentos e projetos de Ciências, Física, Matemática e educação financeira

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Feira de Ciências em Lauro de Freitas une Física, Matemática e Educação Financeira na prática
Feira de Ciências em Lauro de Freitas une Física, Matemática e Educação Financeira na prática - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Uma Feira de Ciências transformou as salas da Escola Municipal Cadetes Mirins, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, em espaços de experimentação e aprendizagem nesta quarta-feira, 16. A atividade reuniu estudantes e professores em projetos que envolveram Ciências, Física, Matemática, educação financeira e empreendedorismo.

Durante a programação, os alunos apresentaram experimentos e trabalhos desenvolvidos ao longo da unidade letiva. Entre os projetos estavam máquinas simples, engrenagens, desenhos geométricos, produção de energia e reaproveitamento de materiais recicláveis.

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Segundo a professora de Ciências Daniele Dias, os trabalhos foram desenvolvidos a partir dos conteúdos estudados em sala. “A feira é realizada no sentido de compartilhar o que aprendemos durante o trimestre. Cada turma ficou com um tema específico e desenvolveu seus projetos. Estou feliz em ver a materialização dos resultados. Estão todos de parabéns!”, afirmou.

Entre os experimentos, os estudantes demonstraram o funcionamento de mecanismos presentes no cotidiano. Os projetos com engrenagens e outros dispositivos permitiram aplicar conceitos da Física relacionados à produção de energia e ventilação.

Matemática aplicada ao cotidiano

No 6º ano, a Matemática Financeira ganhou uma abordagem prática com o projeto “Minha Educação é da Minha Conta”. Os estudantes montaram um pequeno comércio dentro da escola, com venda de pipoca, doces, pães, café e outros produtos.

A atividade trabalhou conceitos como porcentagem, juros, custos, receita, lucro, consumo consciente e planejamento financeiro. O dinheiro arrecadado será destinado a uma “caixinha” dos estudantes para financiar uma próxima ação do projeto.

A professora de Matemática Leila Bispo explicou que a proposta é aproximar os conteúdos da realidade dos alunos. “Eles aprendem como lidar com valores, com o que gastar e em que gastar, além da importância do consumo consciente. Trabalhamos também juros, inflação, taxa Selic, orçamento e reserva de emergência. A partir do momento em que aprendem isso na escola, eles também podem replicar esse conhecimento para os familiares”, disse.

Alunos de Lauro de Freitas criam comércio escolar
Alunos de Lauro de Freitas criam comércio escolar - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Para desenvolver a atividade, os estudantes foram divididos entre grupos responsáveis pelas vendas e pela consultoria. Enquanto uma equipe comercializava os produtos, outra analisava custos, estratégias de divulgação e formação do lucro.

O estudante Enzo Gabriel, de 12 anos, participou das vendas de pipoca. “Eu aprendi a matemática ao vivo. Estou um pouco nervoso, mas também muito feliz. Fui desafiado e hoje posso dizer que sou um ótimo vendedor. Fiz tudo certinho como a professora ensinou”, contou.

A programação também recebeu estudantes do Instituto Federal da Bahia (IFBA), que apresentaram experimentos sobre energia para alunos dos 8º e 9º anos. Com materiais reaproveitados, os convidados demonstraram aplicações de conceitos da Física.

Para o professor Henrique Moitinho, responsável por programas e ações de tecnologia da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a atividade pode ampliar o contato dos estudantes com possibilidades de formação técnica.

“É uma experiência que estimula e incentiva os estudantes, principalmente os do 9º ano, a conhecerem possibilidades de formação ligadas a essa área”, destacou.

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